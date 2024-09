Sobe para 14 o número de mortes por arboviroses em Pernambuco

A- A+

O número de mortes por arboviroses em Pernambuco subiu de 12 para 14, segundo dados do Boletim Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nesta quarta-feira (25), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

São 11 óbitos por dengue e três por Chikungunya. Os dados são referentes ao período que compreende de 31 de dezembro de 2023 ao último dia 21 de setembro.

Dentro do levantamento, também foi divulgado que Pernambuco tem 29.815 casos prováveis de dengue, entre confirmados e em investigação. O número representa um aumento de 370,9%, em relação ao mesmo período de 2023.

Até o momento, 10.656 casos de dengue foram confirmados, sendo 179 casos graves prováveis.

De acordo com o monitoramento epidemiológico, 46 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 29 seguem em investigação. Em nota, a SES-PE explica que "a análise é realizada, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito".

Após isso, o caso vai para um comitê técnico de discussão de óbito, em que diversos profissionais avaliam a causa da morte”.

No boletim desta semana, os dados apontam 54 municípios pernambucanos com baixa incidência para casos de dengue, 66 localidades apresentam incidência média e 65 municípios aparecem com alta incidência de casos.

Febre Oropouche

Pernambuco contabiliza, até o momento, 153 casos confirmados da febre do Oropouche. Até o momento, o vírus Oropouche isolado foi identificado em pacientes das seguintes cidades:

Jaqueira;

Pombos;

Água Preta;

Moreno;

Maraial;

Cabo de Santo Agostinho;

Rio Formoso;

Timbaúba;

Itamaracá;

Jaboatão dos Guararapes;

Recife;

Catende;

Lagoa dos Gatos;

Camaragibe;

Limoeiro;

Ipojuca;

Itaquitinga;

Macaparana;

Sirinhaém;

Bonito;

Garanhuns;

Aliança;

Gameleira;

Machados;

São Benedito do Sul;

Barra de Guabiraba;

São Vicente Ferrer.

Outras arboviroses

No Boletim 38 foram notificados 4.758 casos prováveis de Chikungunya, com 1.404 casos confirmados. Já para Zika foram notificados 254 casos prováveis, mas sem confirmação até o momento.

