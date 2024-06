Soldado americano é condenado na Rússia por roubar e ameaçar namorada de morte

A- A+

Um tribunal russo condenou, nesta quarta-feira, um soldado norte-americano à prisão sob a acusação de fazer ameaças de morte e roubo.

Gordon Black foi condenado a três anos e nove meses de prisão, por um tribunal da cidade de Vladivostok, no Leste do país, segundo as agências estatais TASS e Sputnik.

O soldado americano, de 34 anos, foi detido na Rússia e estava sendo julgado desde 6 de junho. Ele foi acusado de ameaçar de morte e agredir a sua namorada russa, e de roubar dela 10 mil rublos, o equivalente a pouco mais de US$ 100.





A namorada, identificada pela imprensa russa como Alexandra Vashuk, denunciou Black à polícia.

O soldado se declarou “parcialmente culpado” de roubo e inocente de ameaçar matar Vashuk, segundo a mídia. Black acusou Vashuk de provocar uma briga depois de beber.

O casal se conheceu em outubro de 2022, na Coreia do Sul, por meio do aplicativo de namoro Tinder, e então ela o convidou para ir a Vladivostok. Os advogados do americano vão apelar da sentença, segundo a TASS.

