Sonderkommandos: conheça os judeus forçados a trabalhar nas câmaras de gás durante o Holocausto

A- A+

“Trabalhei em crematórios. Ele levava as pessoas das câmaras de gás para os fornos”, lembrou Dario Gabbai. O ex-prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz (situado na Polónia ocupada pelos nazis) referia-se à tarefa de retirar os corpos das vítimas judias para os levar para serem cremados.

Gabbai, com quem a BBC conversou antes de sua morte em 2020, foi uma das últimas testemunhas oculares da Solução Final: o plano nazista para eliminar os judeus da Europa que culminou com o assassinato de seis milhões de pessoas.

No 80º aniversário da libertação de Auschwitz-Birkenau, recuperamos dos nossos arquivos a história dos Sonderkommandos, os prisioneiros judeus que foram forçados a cooperar no Holocausto.

Para acelerar o ritmo das matanças, os nazistas estabeleceram campos de extermínio como Auschwitz-Birkenau e criaram uma unidade especial chamada Sonderkommando (Comandos Especiais). Era composta por prisioneiros judeus deportados de 16 países para Auschwitz e cujo trabalho alimentava a máquina de matar.





“É algo que nunca esquecerei. Tive sorte de sobreviver”, declarou Gabbai. Após a libertação de Auschwitz em 27 de janeiro de 1945 pelas forças soviéticas, muitos sobreviventes expressaram as suas experiências em livros. Mas muito pouco se ouviu falar dos poucos Sonderkommandos que conseguiram escapar.

Um homem com uma missão

Na década de 1980, Gideon Greif, um historiador especialista do Holocausto radicado em Israel, iniciou a longa tarefa de desvendar o mistério dos membros dos comandos especiais. “Um dos meus objetivos era melhorar sua imagem. Quando comecei a investigação, eles eram considerados colaboradores e assassinos. Mas eles foram as vítimas, não os perpetradores”, disse Greif à BBC.

O renomado sobrevivente de Auschwitz, Primo Levi, escreveu no livro “Os Afundados e os Salvos” que a criação do Sonderkommando foi o crime mais satânico do nazismo. E Greif concorda.

“Foi uma decisão deliberada dos alemães usá-los. Eles também queriam que os judeus compartilhassem a culpa. Esta é uma ideia muito cruel. “Eles queriam apagar a diferença entre criminoso e vítima”, acrescentou o pesquisador.

Procurando a morte

Greif documentou a experiência de 31 Sonderkommandos em seu primeiro livro sobre eles, “We Cry Without Tears”. Membros dos comandos especiais foram obrigados a auxiliar nos processos de assassinato. A SS cometeu realmente o massacre.

Este grupo de prisioneiros teve que procurar implantes como dentes de ouro e objetos de valor escondidos nos corpos antes de se desfazer dos cadáveres.

Existem muito poucas imagens de Sonderkommandos trabalhando em Auschwitz, mas após a libertação do campo os soviéticos encenaram várias imagens que recriaram os horrores pelos quais passaram.

Gabbai tinha a tarefa específica de cortar e recolher os cabelos das mulheres assassinadas. Décadas mais tarde, ele relembrou como se sentiu ao conversar com uma organização americana dedicada a entrevistar sobreviventes do Holocausto, a USC Shoah Foundation.

“Eu disse a mim mesmo: 'Como posso sobreviver? Onde está Deus?'”, Perguntou Gabbai. Um polaco disse-lhe então para permanecer forte e ele decidiu seguir esse conselho. “Eu disse a mim mesmo: 'Sou um robô...feche os olhos e faça o que for preciso sem pedir muito'”, disse ele.

Punições

Gabbai não podia se dar ao luxo de desobedecer às ordens. Quando alguém era um pouco lento ou ineficiente, era brutalmente punido. Às vezes, os guardas da SS inspecionavam os cadáveres a caminho dos incineradores. Se vissem um implante de ouro que os membros do comando não tivessem percebido, o responsável poderia ser jogado vivo nas chamas.

Outras punições incluíam ser baleado, torturado, espancado ou rolado nu no cascalho. Estas represálias foram levadas a cabo na presença de outros Sonderkommandos para intimidar todo o grupo.

O trabalho oferecia pouca proteção. Os nazistas costumavam matar membros dos comandos especiais a cada seis meses e trazer novos recrutas. “Eles estavam em constante estado de choque. Eles viram milhares de judeus sendo assassinados todos os dias. Foi um grande desafio permanecer vivo”, disse Greif.

Câmaras de gás

Porém, muitos como Gabbai não apenas sobreviveram, mas ofereceram informações sobre o real funcionamento daquela fábrica de morte. “Eles fecharam as portas. A SS então largou o Zyklon B pelas aberturas acima. Demorou cerca de quatro a cinco minutos para morrer, exceto as pessoas do lado de onde vinha o gás. Demorou alguns minutos lá”, acrescentou.

O Zyklon B chegou aos acampamentos na forma de contas de vidro. Assim que os pellets foram expostos ao ar, eles se transformaram em gás venenoso e começaram a matar pessoas.

Um dos Sonderkommandos documentados por Greif foi Ya'akov, irmão de Dario Gabbai. Ele viu dois de seus primos aparecerem na câmara de gás. Ele disse-lhes para se sentarem perto de onde o gás saía para que pudessem morrer rapidamente e sem dor. Ele disse a Greif: “Por que eles deveriam sofrer tanto?” Greif observou que muitos dos que trabalhavam nos comandos mudaram para sempre.

Preservando a dignidade

“Para servir uma fábrica de morte como essa, eles se tornaram pessoas sem emoções. Isso não significa que eles não eram bons ou ruins. “Alguns deles me contaram o que fizeram para ajudar a manter a dignidade das vítimas judias”, acrescentou.

Josef Sackar foi o primeiro Sonderkommando Grief encontrado em 1986. O homem muitas vezes trabalhava no local onde as mulheres eram obrigadas a se despir. “Eu moveria minha cabeça em outra direção e garantiria que eles não ficassem muito envergonhados”, disse ele ao Grief.

Shaul Chasan teve que retirar os corpos dos mortos da câmara de gás e colocá-los nos elevadores que os levariam aos crematórios. Ele disse a Grief que sempre se esforçou para garantir que os corpos não fossem arrastados pela sujeira e detritos no chão das câmaras de gás.

Orando pelos mortos

A maioria dos membros desses comandos eram judeus ortodoxos. Greif afirmou que em muitos dias eles podiam orar três vezes ao dia, conforme estipulado no Judaísmo. Surpreendentemente, eles puderam orar juntos sempre que atingiam o número mínimo de dez exigido pelas leis religiosas.

Quando os guardas do campo não estavam por perto, alguns até recitavam o kadish – uma oração tradicionalmente dedicada em memória dos mortos – durante o processo de cremação.

Poços de cremação

Menos de 100 Sonderkommandos, recrutados durante a deportação de judeus húngaros para Auschwitz, conseguiram sobreviver à Segunda Guerra Mundial. No Yad Vashem, o Museu de História do Holocausto de Israel, observa como os assassinatos aumentaram após o início da deportação de judeus húngaros em maio de 1944: “Em apenas oito semanas, cerca de 424.000 judeus foram deportados para Auschwitz-Birkenau.”

A taxa de homicídios excedeu em muito a capacidade dos crematórios. Mas o soldado alemão responsável, Otto Moll, foi implacável e ordenou aos Sonderkommandos que escavassem alguns poços de cremação.

Uma fotografia tirada clandestinamente por um Sonderkommando mostra claramente corpos cremados numa cova ao ar livre, o que forneceria provas valiosas anos mais tarde.

Atos de bravura

Shlomo Dragon testemunhou atos incomuns de desafio e contou a Greif sobre um deles. “Uma mulher se recusou a se despir completamente e quando um homem da SS, Schillinger, apontou sua arma para ela e exigiu que ela tirasse a calcinha, ela tirou o sutiã, colocou-o no rosto e bateu nele, acertando-o. ele largasse a arma. A mulher rapidamente a agarrou, mirou e atirou, matando Schillinger”, disse ele.

A mulher, identificada como a dançarina polonesa Franceska Mann, alcançou uma reputação lendária após sua morte. Outro membro dos comandos observou um grupo de crianças polacas nuas começar a entoar Shema Yisrael, uma oração judaica, e entrar na câmara de gás com perfeita disciplina.

Rebelião fracassada

Aqueles que faziam parte destes comandos recebiam normalmente mais comida e melhores condições de vida do que o resto dos prisioneiros , a quem era dada sopa regada. Eles também poderiam ficar com as roupas das vítimas. Greif disse que estes eram “incentivos marginais”.

Além disso, eles tinham acomodações separadas e eram monitorados o tempo todo. Contudo, conseguiram levar a cabo uma luta que ficou conhecida como "a rebelião do Sonderkommando" . “Dois irmãos estiveram envolvidos no planejamento do levante de sábado, 7 de outubro de 1944. Foi uma revolta judaica. Foi uma história de coragem. “Deveria estar escrito em letras douradas”, disse Greif.

Naquele dia, alguns membros dos comandos atacaram os guardas SS com pedras e incendiaram um crematório. Foi rapidamente selado e 451 Sonderkommandos foram mortos a tiros .

Documentando atrocidades

Outros prisioneiros, como Marcel Nadjari, registaram a sua raiva em pedaços de papel. “Não estou triste porque vou morrer, estou triste porque não poderei me vingar como gostaria ”, escreveu ele em novembro de 1944. As cinzas de cada vítima adulta pesavam cerca de 640 gramas, segundo seu relato. notas.

Este judeu grego escondeu então o seu manuscrito de 13 páginas numa garrafa térmica, que selou com uma tampa de plástico. Então ele colocou a garrafa térmica em uma bolsa de couro e a enterrou . Anotações deixadas por Nadjari e outros foram recuperadas anos depois e meticulosamente decifradas. Estes documentos são conhecidos como “pergaminhos de Auschwitz” e fornecem informações valiosas sobre a escala do crime.

Procurando justiça

Após a guerra, alguns membros do Sonderkommando confrontaram os seus antigos guardas em tribunal . Henryk Tauber testemunhou contra o comandante SS Otto Moll. “Em diversas ocasiões, Moll atirava pessoas vivas em fossas de cremação”, recordou ele durante o julgamento perante um tribunal militar dos EUA. O soldado nazista acabou sendo condenado e enforcado por seu papel na “marcha da morte”.

Temendo a derrota, as SS começaram a evacuar o campo a partir de meados de Janeiro de 1945. Quase 60.000 reclusos famintos e seminus foram forçados a caminhar pela neve a temperaturas de -20°C até cidades a mais de 50 quilómetros de distância. Aqueles que não conseguiram acompanhar foram mortos a tiros.

Muitos criminosos nunca foram punidos. Dos aproximadamente 7.000 funcionários em Auschwitz, apenas cerca de 800 responderam à lei, de acordo com “Auschwitz ”, uma série de documentários da BBC/PBS.

O complexo Auschwitz-Birkenau é o local que acolheu o maior massacre em massa da história da humanidade: estima-se que 1,1 milhões de pessoas foram assassinadas, das quais mais de 90% eram judeus. Isto é mais do que as perdas humanas sofridas pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos durante toda a guerra.

Greif estimou que o número de pessoas mortas ultrapassa 1,3 milhão. Ele insistiu que a busca por justiça não deve terminar: “Nenhum criminoso nazista alemão merece morrer na sua cama”.

Em diversas ocasiões, compareceu perante tribunais europeus para testemunhar contra alegados criminosos nazis. “As tentativas alemãs de destruir todas as provas dos seus crimes levaram a um vazio documental que só pode ser preenchido pelas memórias dos sobreviventes”, disse Greif. O historiador garantiu que sua maior conquista é mudar essa percepção sobre os Sonderkommandos. “Ninguém se atreverá a chamá-los de colaboradores agora”, concluiu.

O único sobrevivente do Sonderkommando, Gabbai, viveu em Los Angeles até sua morte. Há dez anos, durante a sua visita para assinalar o 70º aniversário da libertação de Auschwitz, ele falou à BBC. “Eu disse a mim mesmo: 'Esta guerra vai acabar algum dia e quando acabar poderei sobreviver e contar a história ao mundo.'”

Veja também