Morre Sphen, famoso "pinguim gay" de aquário na Austrália

Morreu, nessa quinta-feira (22), o pinguim Sphen, por causas naturais, aos 11 anos. O animal era mundialmente conhecido por conta do relacionamento com o parceiro, Magic, iniciado em 2018, no Sea Life Sydney Aquarium, da Austrália.

Sphen deixa um legado como um dos símbolos da comunidade LGBTQIAPN+ após sua história ganhar fama. O casal chegou, inclusive, a inspirar um carro alegórico, na festa do Mardi Gras, o carnaval local, além de aparecer na série "Atypical", da Netflix.

A informação foi confirmada pelo próprio instituto, que, em comunicado oficial, afirmou que o falecimento teve grande impacto na comunidade de pinguins da qual Sphen fazia parte.

"O falecimento de Sphen é devastador para a colônia de pinguins, para a equipe e para todos que foram inspirados ou impactados positivamente pela história de Sphen e Magic. Queremos aproveitar essa oportunidade para refletir e celebrar a vida de Sphen, lembrando o ícone que ele foi, o vínculo único que compartilhou com Magic e o impacto positivo que teve no mundo", disse o gerente-geral do aquário, Richard Dilly, em comunicado.

Sphen ao lado do companheiro, Magic. - Foto: SEA LIFE Sydney Aquarium/AFP

Magic e Sphen estiveram juntos por seis anos. A equipe do aquário notou a atração entre eles quando os viu se curvando um para o outro, um gesto de flerte típico dos pinguins-gentoo. O casal também criou dois filhotes adotivos: Sphengic, nascida em 2018, e Clancy, de 2020. O relacionamento virou tema de estudos, livros e documentários sobre relações entre indivíduos do mesmo sexo no mundo animal.

Pinguins-gentoo, uma espécie subantártica, vivem em média entre 12 e 13 anos e são conhecidos pela monogamia e romantismo. Após a morte do companheiro, Magic, de oito anos, foi levado até ele para tentar processar a situação. "Ele imediatamente começou a cantar, o que foi belamente correspondido pela colônia", disse o aquário.

O foco está agora em Magic, que em breve passará pela primeira temporada de acasalamento sem Sphen.

"O legado de Sphen viverá através do amor que ele compartilhou com Magic e das importantes mensagens de conservação que eles nos ajudaram a espalhar", completou o aquário.

