Taxa de fecundidade em Pernambuco cai para 1,6 filho por mulher em 2023

A- A+

A taxa de fecundidade em Pernambuco caiu em 2023 para 1,6 filho por mulher, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice é menos da metade do registrado em 1991, quando as mulheres tinham, em média, 3,31 filhos. Em 2000, a taxa caiu para 2,5, e em 2010, para 1,92.

No Brasil, entre 2000 e 2023, a taxa caiu de 2,32 para 1,57 filho por mulher. Em 1991, era de 2,9 filhos. Nos anos 1960, esse índice chegou a ser de 6,3.

Os dados de 2023 são da pesquisa Projeções da População, publicada na quinta-feira (22) e que também indicou a redução no total de habitantes em Pernambuco a partir de 2038, sete anos do início do declínio no recorte nacional.

Nascimentos e mortalidade também caem

O número de nascimentos por ano em Pernambuco recuou de 180.593 em 2000 para 116.343 em 2023. Em 2070, deve cair quase pela metade: para 63.322.

A taxa de mortalidade infantil no Estado recuou de 42 para 12,9 óbitos por mil nascidos entre 2000 e 2023.

Veja também

PERNAMBUCO Adolescente é acorrentada e torturada pelos pais após contar ter sido estuprada pelo irmão