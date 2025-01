Super Scooper: Avião especializado em combate a fogo bate em drone proibido e é aterrado em LA

A- A+

Uma aeronave de combate a incêndios que voava sobre as chamas em Pacific Palisades, em Los Angeles, colidiu com um drone e precisou ser aterrada, disse a Administração Federal de Aviação, alertando que veículos aéreos não tripulados podem atrapalhar os esforços de combate ao fogo e colocar vidas em risco.

O avião pousou em segurança após o incidente, disse a FAA, que investigará o episódio. A colisão danificou uma asa e colocou o avião fora de serviço, disse Chris Thomas, porta-voz do Cal Fire, o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia.

Segundo a CNN, trata-se de um avião CL-415, projetado especificamente para recolher mais de 1.500 galões de água e despejar em incêndios ativos. A aeronave atingida, de nome Quebec 1, "sofreu danos nas asas e continua aterrada e fora de serviço", destacou à rede americana o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Erik Scott. Ninguém ficou ferido.





Os incêndios que eclodiram esta semana em Los Angeles e áreas vizinhas foram alimentados por ventos fortes que inicialmente impediram que as aeronaves decolassem com segurança. Assim que as condições melhoraram, dezenas de helicópteros e aviões se juntaram à luta para conter as chamas. Outras aeronaves estavam a caminho na quinta-feira à noite, disseram as autoridades.

Esta semana, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, publicou imagens de uma das aeronaves do país deslocadas para ajudar o país vizinho.

A FAA impôs restrições temporárias de voo na área de Los Angeles enquanto os bombeiros trabalham para conter os incêndios. A agência disse na quinta-feira que não autorizou ninguém que não esteja envolvido nas operações de combate a incêndios a pilotar drones nas zonas restritas.

Apesar das restrições, muitos vídeos dos incêndios no sul da Califórnia supostamente registrados a partir de drones foram postados nas redes sociais esta semana.

Restrições de voo são frequentemente impostas pela FAA quando incêndios florestais irrompem, e as autoridades alertam há anos sobre a ameaça representada pelos veículos aéreos não tripulados às aeronaves de combate a incêndios.

As autoridades frequentemente determinam o pouso e a permanência em solo de aviões de combate a incêndios caso drones sejam avistados na área de trabalho.

Pilotar um drone em meio a esforços de combate a incêndios é um crime federal punível com até 12 meses de prisão ou multa de até US$ 75 mil na Califórnia, alertaram as autoridades.

