Superidoso: homem de 70 anos mostra seu condicionamento físico de 30 e viraliza nas redes

Para a maioria de nós, a primeira coisa que vem à mente quando pensamos em um homem de 70 anos é a imagem típica de um avô terno e bem-humorado, sentado em uma cadeira de balanço, lendo e contando histórias.

Contudo, existem alguns no mundo que, ao atingir essa idade, desafiam os estereótipos e conseguem uma transformação física. Wojciech Węcławowicz, um polonês septuagenário, chocou as redes sociais ao revelar sua incrível condição física e sua rotina.

Como começou sua jornada no mundo do "fitness"?

Após se aposentar da profissão de educador, o professor de ginástica caiu em uma rotina inativa, o que o levou a perder massa muscular, energia e saúde. Segundo o jornal Daily Mail, Węcławowicz ficou frustrado com a situação e decidiu ir até o filho, Tomasz, para iniciar uma rotina de ginástica e estabelecer um treino adequado para ele.

Porém, o que a família menos esperava era que o homem, após anos de regimes de treino e planos alimentares, se tornasse uma das maiores inspirações para internautas de todo o mundo.

Para Węcławowicz, isto nada mais é do que um regresso às raízes esportivas, após anos de mudanças, e um estilo de vida mais tranquilo.

No entanto, os seus músculos e capacidades físicas são uma prova conclusiva de que nunca é tarde para desafiar os estereótipos sobre como chegar à velhice.

Seu impacto nas redes sociais

A mudança física de Węcławowicz não passou despercebida nas plataformas digitais, captando a atenção de milhares de usuários pelos seus músculos definidos.

Além disso, ele demonstrou suas habilidades para realizar proezas físicas que para muitos são inatingíveis em sua idade.

Atualmente, ele conta com 483 mil seguidores no Instagram e o vídeo mais viral que tem em seu perfil, evidenciando sua mudança física, já acumula mais de dois milhões de curtidas e 35 mil comentários.

Uma das provas da grande transformação na vida do ex-professor foi publicada por ele em seu perfil.

Na primeira imagem, Wojciech, aos 61 anos, pode ser visto sentado, exibindo sua barriga protuberante. Já na segunda, surge uma versão melhorada de si mesmo, na qual ele tem músculos e abdominais definidos enquanto sorri para a câmera.

"Tenho setenta anos e não vou diminuir meu ritmo. Graças a hábitos saudáveis e atividades físicas regulares, eu alcancei um físico que eu poderia apenas sonhar em ter anteriormente", escreveu Węcławowicz, em outra publicação.

Segundo o polonês, ao longo de sua vida ele praticou os mais diversos esportes, como patinação no gelo, corrida, esqui e arremesso de peso.

No entanto, agora a sua motivação é inspirar mais pessoas a terem uma condição física ideal, independentemente da idade.

A paixão pelo exercício é contagiante e a sua esposa Iwona Węcławowicz aderiu ao seu estilo de vida, utilizando as suas redes sociais para mostrar o processo da sua transformação.

Recentemente, o casal celebrou o seu aniversário de casamento, 42 anos juntos em que se têm acompanhado e apoiado nos diferentes processos e paixões que podem partilhar como casal.

Tanto Iwona quanto Wojciech compartilham os momentos que passam juntos treinando, comendo de forma saudável e mostrando que a velhice também pode ser ‘fitness’.

