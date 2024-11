A- A+

Filipinas Supertufão Man-yi força mais de 1 milhão de pessoas a fugirem para abrigos nas Filipinas Esta é a sexta grande tempestade a atingir o país em menos de um mês. As mudanças climáticas estão aumentando a intensidade dos fenômenos, causando chuvas mais intensas, inundações repentinas e rajadas mais fortes

O supertufão Man-yi arrancou árvores, derrubou linhas de energia e destruiu casas enquanto varria as Filipinas neste domingo (17), após uma sequência incomum de tempestades violentas no último mês que devastaram o país.

Mais de 1,2 milhão de pessoas fugiram de suas casas antes da chegada de Man-yi, enquanto o serviço meteorológico nacional alertava sobre um impacto "fatal" da tempestade.

Nenhuma morte foi relatada, mas houve danos "extensos" às estruturas na ilha pouco povoada de Catanduanes, disse o chefe da defesa civil Ariel Nepomuceno.

Espera-se que Man-yi continue sendo um supertufão ao atingir Luzon — a ilha mais populosa e motor econômico do país —, disseram meteorologistas, alertando sobre uma situação "potencialmente perigosa" na província de Aurora.



Inundações severas e deslizamentos de terra são esperados enquanto Man-yi despeja chuvas "intensas a torrenciais" sobre as províncias em seu caminho, com mais de 200 milímetros previstos para as próximas 24 horas, disse o serviço meteorológico.

'Muitos destroços'

O município de Panganiban, no nordeste de Catanduanes, foi atingido diretamente por Man-yi. Fotos e um vídeo de drone compartilhados na página do Facebook do prefeito Cesar Robles mostraram linhas de energia caídas, prédios danificados e destruídos, além de árvores e chapas de ferro corrugado espalhadas nas estradas.

"Pepito estava tão forte que nunca vi um tufão tão forte", disse Robles em uma publicação, usando o nome local de Man-yi, enquanto os esforços de limpeza começavam e as pessoas voltavam para casa. "Ainda está um pouco inseguro, ainda há rajadas de vento e muitos destroços", completou.



Mãe de três filhos, Marissa Cueva Alejandro, de 36 anos, que cresceu em Catanduanes e se abrigou com um parente durante a passagem do Man-yi, disse que os tufões estão ficando mais fortes.

— Antes, só enfrentávamos os sinais (de tufão) de três a quatro, mas agora os tufões estão ficando tão fortes quanto o sinal de número cinco", disse ela, referindo-se ao sistema de alerta de vento de cinco níveis do serviço meteorológico.

Man-yi é a sexta tempestade a atingir as Filipinas em menos de um mês. Pelo menos 163 pessoas morreram nas tempestades anteriores, que também deixaram milhares de desabrigados e destruíram plantações e gado.

As mudanças climáticas estão aumentando a intensidade das tempestades, causando chuvas mais intensas, inundações repentinas e rajadas mais fortes. Cerca de 20 grandes tempestades e tufões atingem o país do Sudeste Asiático ou suas águas vizinhas a cada ano matando dezenas de pessoas, mas é raro que vários desses eventos climáticos ocorram em um pequeno período.

