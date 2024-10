Pernambuco atualiza datas do supletivo para conclusão de ensinos fundamental e médio

A- A+

A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) de Pernambuco atualizou o cronograma de atividades do Exame Supletivo Anual 2024.

A aplicação das provas, anteriormente programada para os dias 20 e 21 de outubro, será realizada nos dias 1º e 2 de dezembro para público em geral e Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), respectivamente.

O cartão de inscrição estará disponível aos candidatos a partir do dia 18 de novembro. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, por meio da portaria de Nº 5744, na última terça-feira (15).

As provas serão realizadas em 1º de dezembro para candidatos em geral, e no dia seguinte, 2 de dezembro, para candidatos privados de liberdade nas unidades prisionais ou cadeias públicas.

Os gabaritos e os cadernos de questões serão divulgados em 11 de dezembro. O resultado final do Exame Supletivo 2024 será divulgado no site da SEE no dia 31 de janeiro.

Provas

Inscritos no nível fundamental farão provas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte e língua estrangeira moderna (Inglês ou Espanhol).

Já os inscritos no nível médio farão provas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Química, Filosofia, Arte, Sociologia e língua estrangeira moderna (Inglês ou Espanhol).

Para ser aprovado, o candidato deverá atingir, no mínimo, média 6,0 em cada disciplina.

Atendimento especial

A seleção ainda prevê que estudantes com deficiência visual podem solicitar prova em Braille, fiscal ledor ou prova ampliada.

Já estudantes com deficiência auditiva podem solicitar intérpretes, e pessoas com deficiência física, se houver necessidade, devem requerer atendimento especial.

O participante em regime carcerário ou em cadeia pública realizará a prova na própria unidade prisional, não sendo necessário acessar o cartão de inscrição.

Novo cronograma

18/11 – Cartão de Inscrição

01/12 – Realização da prova objetiva para público geral

02/12 – Realização da prova objetiva para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL)

11/12 – Divulgação dos gabaritos e cadernos de questões

12 a 13/12 – Recebimento de recursos do gabarito

18/12 – Novos gabaritos pós recursos

Resultado final do Exame Supletivo Anual 2024 será divulgado até o dia 31/01/2025

