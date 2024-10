A- A+

Desenvolvimento Sebrae-PE lança projeto para fomentar o empreendedorismo em comunidades do Recife Até o fim do ano, iniciativa do Sebrae Plural Comunidades irá capacitar, no mínimo, 90 empreendedores de Caranguejo Tabaiares, do território Rosa Selvagem (Várzea) e de Brasília Teimosa

O Sebrae Pernambuco está com planos para fortalecer o empreendedorismo em áreas de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) do Recife com o projeto Sebrae Plural Comunidades.

Nesta primeira edição, a ideia é atender às comunidades de Caranguejo Tabaiares, Rosa Selvagem (Várzea) e Brasília Teimosa, com capacitações e mentorias para, no mínimo, 90 empreendedores dessas localidades, previstas para iniciar ainda neste mês de outubro.

Modelo de Negócios, Finanças, Marketing digital e Gestão Empreendedora estão entre os temas que serão abordados nas capacitações, e os participantes ainda receberão mentorias individualizadas com foco nos seus negócios.

De acordo com Anna Gordiano, analista do Sebrae/PE, o objetivo do projeto é proporcionar empoderamento, conhecimento e ferramentas para que os empreendedores dessas regiões tenham mais chances de sucesso e de permanecer no mercado.

“A proposta é fortalecer o ecossistema de negócios das comunidades e, efetivamente, transformar realidades por meio do empreendedorismo”, destacou.

O projeto prevê a participação de pelo menos 30 empresários e potenciais empreendedores de cada comunidade, garantindo que as ações tenham um impacto efetivo nesses territórios.

As atividades devem se estender até dezembro deste ano, quando haverá uma intervenção artística em cada comunidade para marcar o término da iniciativa.

Os interessados em participar do projeto podem se inscrever até o dia 25 de outubro. A inscrição é feita por meio deste link.



Agenda

As oficinas de co-criação, que marcam o início das atividades do Sebrae Plural Comunidades, já têm datas definidas.

O primeiro encontro acontecerá no dia 22 de outubro, das 13h às 17h, na Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares (Rua Campos Tabaiares, 92, Ilha do Retiro).

No dia 24 de outubro, será a vez da comunidade de Brasília Teimosa, no Instituto JCPM (Av. República do Líbano, 251, Pina).

Já a oficina de Rosa Selvagem ocorrerá no dia 25 de outubro, das 13h às 17h, na Casa Comunitária (Rua Alberto Patroni, 580, Várzea).

