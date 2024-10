A- A+

doação Instituto Dom Helder Camara faz parceria com Neoenergia para receber doações pela conta de energia Valores arrecadados por meio da Conta do Bem serão utilizados na manutenção dos trabalhos sociais do IDHeC

O Instituto Dom Helder Camara (IDHeC), no Recife, agora faz parte do programa Conta do Bem, da Neoenergia Pernambuco. Com isso, quem quiser auxiliar no trabalho da instituição poderá doar, através da própria conta de energia, um valor que será diretamente repassado para o grupo.

Os valores arrecadados por meio da Conta do Bem serão utilizados na manutenção dos trabalhos sociais do IDHeC, por meio da Casa de Frei Francisco, que já possui 40 anos de atuação no bairro dos Coelhos, região central do Recife.



Lá, funcionam oficinas de informática, música e literatura, além de um curso de estatística e um preparatório para futuros jovens aprendizes, sempre no contraturno escolar.



O anúncio da parceria foi feito nessa quinta-feira (17), com presença do diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues, com a vice-governadora, Priscila Krause, e com a diretora executiva do IDHeC, Virgínia Pimentel.

Instituto Dom Helder Câmara. - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Como doar

Quem estiver interessado em contribuir poderá fazer doações mensais a partir de R$ 2,50. Para isso, é preciso ligar para o número 116 da Neoenergia Pernambuco ou entrar em contato diretamente com o IDHeC. Em ambos casos, será preciso informar os dados pessoais e o valor desejado para a cobrança vir direto na conta de energia elétrica.

“Esta iniciativa é muito importante. Agora as pessoas poderão fazer a doação por meio da conta de luz, no valor que desejar, de forma cômoda e que garanta a manutenção de um trabalho sério como a Casa de Frei Francisco”, afirmou a vice-governadora do Estado, Priscila Krause.

“Nós agradecemos à Neoenergia por acreditar no nosso trabalho e nos ajudar por meio da Conta do Bem. Também agradecemos ao Governo do Estado pelo apoio e a parceria de sempre”, afirmou a diretora executiva do IDHeC, Virgínia Pimentel.

Conta do Bem

A Conta do Bem da Neoenergia Pernambuco é um projeto que arrecada doações na conta de energia. Atualmente, aproximadamente 620 mil dos 4 milhões de clientes da distribuidora contribuem com a manutenção de trabalhos filantrópicos que impactam diretamente na educação complementar, saúde, assistência social, cultura e esportes atendidos por 10 instituições estaduais. O IDHeC será o 11º participante.

As doações da Conta do Bem são direcionadas para a Legião da Boa Vontade (LBV), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Recife (Apae), Fundação Terra, Unicef, Pró-Criança, Fundação Alice Figueira, Hospital de Câncer de Pernambuco, Casa da Esperança, Porto Social e Instituto do Fígado. Cada cliente pode fazer contribuições que vão de R$ 1 até o valor que desejar.

“O Instituto Dom Helder Camara realiza um trabalho social imprescindível para centenas de crianças e adolescentes no nosso estado, além de manter preservada a memória de uma das maiores personalidades da defesa dos direitos humanos no Brasil. Participar de tudo isso é uma honra para a Neoenergia”, afirmou João Paulo Rodrigues.

