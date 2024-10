A- A+

Cidadania Faculdade do Recife oferece serviços gratuitos à população nesta sexta (18), no Compaz Miguel Arraes Evento acontece das 17h às 20h e contará com orientações de saúde, emprego, além de feira de empreendedorismo

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR) promove, nesta sexta-feira (18), das 17h às 20h, a 4ª edição do Circuito Social, uma ação gratuita aberta ao público, que oferece à comunidade serviços na áreas Jurídica, Empregabilidade, Empreendedorismo e Saúde, além de recreação infantil.





O evento acontece no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, e contará com serviços de aferição de pressão arterial, orientações sobre hipertensão e diabetes, entre outras doenças, acolhimento psicológico, orientações sobre currículo, carreira e orientações jurídicas.

A comunidade será atendida por estudantes da FICR dos cursos de Enfermagem, Psicologia, Administração, Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Recursos Humanos, com acompanhamento de docentes e educadores da Instituição.

Confira a programação completa

Arena de Saúde

Escuta ativa (psicológica), aferição de pressão, teste de glicose

Orientações de saúde em geral e sobre hipertensão e diabetes

Distribuição de preservativos



Arena de Bem-Estar

Escuta ativa (psicológica)

Aulas de Zumba entre outras



Arena Jurídica

Orientação jurídica em diferentes áreas do Direito

Encaminhamento para o NPJ da FICR



Arena Carreiras

Orientações sobre entrevista de emprego e elaboração de currículo



Arena Empreendedorismo

Orientação para empreendedores

Feira de empreendedorismo: alimentação, perfumaria, presentes; artesanato, cosméticos, pratas, entre outros.



Arena Inovação e Tecnologia

Experiências tecnológicas (óculos 3D, jogos digitais e outros)



Arena Recreação

Pula-pula e piscina de bolinha

Personagens infantis, teatro de fantoches, contação de histórias entre outros

Serviço

Circuito Social

Quando: sexta-feira (18)

Horário: 17h às 20h

Onde: Compaz Miguel Arraes - Avenida Caxangá, 653 – Madalena - Recife-PE

Veja também

Jaboatão dos Guararapes Mulher de 33 anos tem perna amputada após ser atropelada por carro em parada de ônibus em Piedade