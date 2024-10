A- A+

Serviços UNINASSAU promove ação social com serviços gratuitos neste sábado (19), no Compaz Leda Alves Os atendimentos vão acontecer das 9h às 13h no bairro do Pina, Zona Sul do Recife

O Centro Universitário Maurício de Nassau Recife (UNINASSAU) realiza uma ação social neste sábado (19), das 9h às 13h, no Compaz Leda Alves, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

Além de ter acesso a serviços gratuitos, as pessoas podem tirar dúvidas sobre aposentadoria, plantas medicinais, desenvolvimento infantil, doenças negligenciadas e verminoses em verduras. Para os pets, há a triagem de exame clínico.

“Essa ação é uma demonstração do nosso compromisso com o bem-estar da população, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. No dia, nossos professores e alunos estarão à disposição para oferecer serviços em diversas áreas”, comentou Sérgio Murilo Júnior, diretor de Responsabilidade Social e Ambiental da UNINASSAU Recife.

Os serviços gratuitos oferecidos são glicemia capilar (HGT), acolhimento psicológico, quick massage, aferição de pressão arterial, educação nutricional, ventosaterapia, tipagem sanguínea, corte de cabelo, revitalização facial, escovódromo, atividades lúdicas e atração infantil (contação de história, pintura, recreação, pula-pula).

Também será realizada oficinas relacionadas à saúde mental e orientações jurídica, veterinária, profissional (dicas de currículo e entrevista de emprego) e de higiene bucal.

