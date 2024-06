A- A+

PERNAMBUCO Compaz Leda Alves, no Pina, Zona Sul do Recife, é inaugurado Unidade vai oferecer atividades de esportes, arte, lazer, educação e serviços para as comunidades

A Prefeitura do Recife inaugurou, na manhã deste sábado (29), o Centro Comunitário da Paz Leda Alves, a sexta unidade do Compaz na Capital pernambucana. O prefeito da cidade, João Campos e xx estiveram presentes no evento.

Localizado no antigo terreno do Aeroclube, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, o Compaz Leda Alves foi nomeado em homenagem à atriz, gestora cultural e ex-secretária de Cultura da cidade, que morreu no fim do ano passado.

Com um investimento de R$ 15,5 milhões, o espaço comunitário promete oferecer atividades de arte, educação, esportes, lazer e serviços para as comunidades do Pina, Brasília Teimosa, Ilha de Deus, Ipsep e Cabanga.





Em fevereiro deste ano, a Rede Compaz foi reconhecida com o Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas. Os centro comunitários são vistos como uma iniciativa exemplar que contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).



Esta é a sexta unidade do Compaz. Saiba quais são as outras unidades:

Compaz Governador Eduardo Campos:Av. Anibal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha.Abrange os bairros de Água Fria, Alto Santa Terezinha, Beberibe, Bomba do Hemetério, Dois Unidos e Linha do Tiro.

Compaz Escritor Ariano Suassuna:Av. San Martin, nº 1208, Cordeiro.Abrange os bairros do Bongi, Cordeiro, Mustardinha, Prado, San Martin e Torrões.

Compaz Governador Miguel Arraes:Av. Caxangá, 953, Madalena.Abrange os bairros da Caxangá, Madalena, Torre, Zumbi, Sítio do Berardo, Derby, Cordeiro e Prado.

Compaz Dom Hélder Câmara: Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra.Abrange os bairros da Ilha do Leite, Cabanga, Ilha Joana Bezerra, Cabanga, São José, Coelhos, e Paissandu, Boa Vista, Derby, Afogados, Mustardinha, Bongi, Prado, Brasília Teimosa e Pina.

Compaz Paulo Freire

Ladeira da Cohab, 10, Ibura.

Abrange os bairros do Ibura, Jordão, Cohab e Barro.

O que é?

O Compaz é um centro de convivência que tem como objetivo prevenir a violência nas comunidades, com foco em políticas públicas de infraestrutura urbana, serviços e equipamentos, além de habitação social.

