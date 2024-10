A- A+

meio ambiente Prefeitura do Recife transforma 100 toneladas de resíduos em adubo orgânico A conversão do resíduo orgânico em adubo acontece no Sistema Agroflorestal Urbano e Compostagem (SAFUC), localizado no edifício-sede da Prefeitura, no bairro do Recife

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana, converteu 100 toneladas de resíduos orgânicos secos e molhados em 58 toneladas de adubo orgânico até setembro deste ano.

A conversão do resíduo orgânico em adubo acontece no Sistema Agroflorestal Urbano e Compostagem (SAFUC), localizado no edifício-sede da Prefeitura, no bairro do Recife.

Esses resíduos são provenientes do edifício-sede e das feiras da Encruzilhada e do Cais de Santa Rita. Com o processo, eles tiveram seu destino final alterado, evitando o envio para aterros sanitários.

A iniciativa também impediu a emissão de cerca de 80 toneladas de dióxido de carbono (CO), metano (CH) e outros gases na cidade.

Utilização do adubo

O adubo produzido é aplicado como fertilizante natural em cerca de 70 unidades produtivas atendidas pela SEAU. Entre essas unidades, estão escolas e creches municipais, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e unidades de saúde, além de apoiar terreiros e outros projetos da sociedade civil.

Secretária executiva de Agricultura Urbana do Recife, Adriana Figueira acredita que é possível expandir o projeto para outros mercadores e feiras da Capital pernambucana.

“Iniciamos no Mercado da Encruzilhada, escolhido por gerar uma pequena quantidade de resíduos, o que permitiu avaliar o processo. Em seguida, o projeto, ainda em fase experimental, foi ampliado para a feira do Cais de Santa Rita, onde observamos um volume de resíduos cerca de três vezes maior. Nossa meta é expandir essa iniciativa para outros mercados e feiras”, disse.

Desde dezembro de 2023, já foram recolhidas 15,7 toneladas de resíduos orgânicos dos mercados e feiras, que, somadas às 56,5 toneladas de resíduos secos e molhados coletados na sede da Prefeitura desde o início deste ano, resultaram na produção de 40 toneladas de adubo orgânicos no SAFUC.

O sistema de compostagem conta com uma equipe formada por uma engenheira agrônoma e sete reeducandos, que participam ativamente na produção de adubo orgânico, mudas e plantio, adquirindo conhecimentos sobre o cuidado com o solo, os benefícios das plantas e o cultivo de alimentos.

Diego Felipe é um desses reeducandos que está no projeto. Ele relatou seu aprendizado em três anos de participação.

“Cheguei aqui sem saber nada e tenho aprendido muito. Achei o projeto muito interessante porque transforma sobras de alimentos em adubo e o ambiente também é muito bom por causa do contato com a natureza e das amizades. De vez em quando, fazemos almoços coletivos com o que cultivamos, usando macaxeira, mamão, tomate e pepino”, conta.

Interessados em visitar o projeto ou buscar apoio para implantar hortas, roçados ou pomares urbanos voltados à produção agroecológica comunitária podem solicitar assistência técnica, mudas, insumos, treinamentos e outros recursos, tanto para terrenos públicos quanto privados, pelo Conecta Recife ou pelo e-mail [email protected].

Veja também

EUA Bilionários reduzem doações para Harvard, acusada de não combater antissemitismo