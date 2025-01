A- A+

Saúde Surto de virose no litoral de São Paulo: quais são os sintomas e o que fazer se for infectado A prefeitura de Guarujá confirmou ao Globo que houve aumento nos casos de virose no mês de dezembro, com 2.064 diagnósticos

Vômitos, diarreia, náusea, febre, são alguns dos sintomas que tomaram as redes sociais nos primeiros dias do ano, principalmente de turistas do litoral de São Paulo, como Santos, Praia Grande e Guarujá. A prefeitura de Guarujá confirmou ao Globo que houve aumento nos casos de virose no mês de dezembro, com 2.064 diagnósticos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Número que pode ser ainda maior devido à quantidade de pessoas que não buscam atendimento com o quadro de sintomas. Segundo a gestão municipal, esse cenário "é comum nesta época do ano, levando em consideração diversos fatores, como: temperaturas elevadas, aglomeração de pessoas e falta de cuidados com alimentação".

Há dois tipos de virose, a respiratória e a gastrointestinal. A segunda é mais comum no verão, isso porque os alimentos tendem a perecer mais rápido, as pessoas têm contato com alimentos contaminados, água contaminadas (seja da piscina, do mar ou até mesmo para consumo, além da grande aglomeração de pessoas.

De acordo com o Mapa de Qualidade das Praias divulgado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 38 de 175 praias do litoral de São Paulo foram consideradas impróprias para banho nesta semana, incluindo três em Ubatuba, sete em São Sebastião, cinco em Ilhabela, sete em Santos, seis em Praia Grande e uma no Guarujá.

Este tipo de virose prejudica o trato digestivo, causando diarreia e enjoo, e são causadas principalmente por adenovírus e enterovírus. A doença é considerada autolimitada, ou seja, os vírus permanecem no organismo de três a sete dias, e não existem remédios para combatê-los diretamente.

Com a apresentação desses sintomas, os médicos recomendam que as pessoas fiquem de repouso e bebam bastante líquido para repor os nutrientes perdidos, como água, soro caseiro, água de coco e bebidas isotônicas, para repor sódio e potássio, principalmente, além de comer alimentos mais leves e saudáveis.

Para prevenir as viroses, o cuidado com a higiene pessoal também deve ser redobrado. Além de lavar bem as mãos, é importante ficar atento à higiene dos alimentos e ao estado de conservação deles.

Funcionários de duas redes de farmácias diferentes também relataram ao Globo que faltaram medicamentos diante da alta procura dos veranistas, ainda que já fosse esperada uma maior demanda, como em outras temporadas. Prateleiras ficaram vazias para soro de reidratação, isotônicos e remédios contra enjoo e de reposição da flora intestinal.

