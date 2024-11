A- A+

G20 Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, recebe alta após passar a noite em hospital do Rio Adhanom passou a noite em observação e realizou todos os exames necessários, que constataram indicadores clínicos sem indícios de gravidade

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, passou a noite no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, após sentir-se mal na tarde desta quarta-feira. O dirigente, que veio ao Rio de Janeiro para a cúpula do G20, recebeu alta por volta das 8h de hoje. A unidade não informou o motivo da internação.

Em nota, o Hospital Samaritano afirmou que "o paciente passou a noite em observação, realizou todos os exames necessários, que constataram indicadores clínicos sem indícios de gravidade". Na segunda-feira, Adhanom chegou a receber um primeiro atendimento ao manifestar sintomas de hipertensão em meio ao encontro do bloco diplomático.

Na ocasião, o diretor recorreu à equipe de profissionais que manteve expediente no local, numa estrutura montada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Foi medicado e, então, liberado assim que a pressão arterial se estabilizou. Um discurso dele para os chefes de Estado foi realizado logo depois do ocorrido.

A OMS foi uma das 16 instituições internacionais convidadas para o G20. A organização assumiu protagonismo na pandemia da Covid, e Adhanom frequentemente aparecia para falar do surgimento de cepas, do desenvolvimento de vacinas e de formas de prevenção ao contágio.

