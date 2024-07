A- A+

Região Metropolitana do Recife Tentativa de feminicídio: mulher é esfaqueada pelo companheiro em saída de igreja no Cabo Mulher que estava com a vítima de tentativa de feminicídio também foi ferida pelo suspeito

Uma mulher de 35 anos foi esfaqueada pelo companheiro no momento em que saía de uma igreja em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.



Uma segunda mulher que estava com a vítima no momento da agressão também foi ferida pelo suspeito.



O caso aconteceu no sábado (13), na rua José Joaquim da Silva, e foi registrado como tentativa de feminicídio.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, cujo nome não foi divulgado, estava saindo da igreja acompanhada de outra mulher, quando as duas foram surpreendidas pelo agressor.



O homem, de 39 anos, desferiu golpes de faca nelas e, após o crime, fugiu do local. As mulheres foram socorridas para uma unidade hospitalar.



Como os nomes e o local de atendimento não foram divulgados, não é possível obter informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A ocorrência está sendo investigada pela 14ª Delegacia de Polícia da Mulher. Um inquérito foi instaurado para apurar e localizar o suspeito.



"Qualquer informação que possa auxiliar na investigação deve ser comunicada à ouvidoria da SDS, com garantia de sigilo absoluto ou à delegacia mais próxima", informou a Polícia Civil de Pernambuco.



A ouvidoria da Secretaria Estadual de Defesa Social (SDS) funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelos telefones: 0800-081-5001 e (81) 9.9488-3455.

