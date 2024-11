Terremoto de magnitude 6,6 atinge Papua Nova Guiné

A- A+

Um terremoto de magnitude 6,6 abalou Papua Nova Guiné na sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), ocorrendo ao largo da costa leste do país.

O USGS informou que o tremor teve uma profundidade de 51 quilômetros e estava localizado a cerca de 123,2 quilômetros da cidade mais próxima, Kokopo. O Centro Nacional de Desastres de Papua Nova Guiné disse que estava avaliando possíveis danos.

Um recepcionista de hotel em Kokopo, Vernon Gash, disse à AFP que o terremoto foi "um pouco intenso" e durou menos de um minuto.

"Estamos acostumados, isso acontece o tempo todo", afirmou, acrescentando que não houve danos ao hotel.

Não foram emitidos alertas de tsunami após o terremoto.

Os terremotos são comuns em Papua Nova Guiné, que está situada no "Anel de Fogo" sísmico — um arco de intensa atividade tectônica que se estende pelo Sudeste Asiático e atravessa a bacia do Pacífico.

Embora raramente causem danos generalizados em áreas pouco povoadas, podem desencadear deslizamentos de terra destrutivos.

Em maio deste ano, um deslizamento de terra de grandes proporções matou por volta de 670 pessoas no país, de acordo com a estimativa de um funcionário da ONU. O fenômeno, que começou na sexta-feira por causa das chuvas, atingiu uma zona rural do país, dificultando o acesso de equipes de resgate, sobretudo pelo perigo do terreno instável.

Veja também

VIOLÊNCIA Latrocínio: sushiman é morto a facadas em assalto no Centro do Recife