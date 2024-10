A- A+

SANÇÕES Tesouro dos EUA impõe 18 sanções para empresas ligadas ao agente financeiro dos Houthis Subsecretário interino do Tesouro para Terrorismo mencionou que os Houthis continuam dependentes da Sa'id Al-Jamal para transportar e vender petróleo iraniano

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (17) que está impondo 18 sanções para empresas, indivíduos e embarcações de petróleo ilícito, que possuem laços com a rede do agente financeiro dos Houthis, Sa'id Al-Jamal.



Ele, que também possui ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica, está financiando ataques com mísseis contra Israel, afirma o documento americano.

No informativo, o subsecretário interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T. Smith, mencionou que os Houthis continuam dependentes da rede internacional de Sa'id Al-Jamal para transportar e vender petróleo iraniano, o que dá sequência para a "campanha de violência".



"O Tesouro continua comprometido em utilizar todas as ferramentas disponíveis para interromper a principal fonte de receita ilícita que permite as atividades desestabilizadoras dos Houthis", cita.

