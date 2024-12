A- A+

MUNDO Tesouro encontrado em antigo spa termal italiano inclui cobras de bronze e ovos intactos Relíquias datam de local histórico que foi preservado pelas águas quentes e pela lama das fontes da região, que se acredita terem sido construídas pelos etruscos no século II a.C.

Entre os tesouros desenterrados em um antigo spa termal na Toscana, próximo a Siena, na Itália, estão cobras de bronze, estátuas, coroas de ouro, joias, milhares de moedas e até ovos perfeitamente preservados. Essas relíquias datam de um local histórico que foi preservado pelas águas quentes e pela lama das fontes da região, que acredita-se terem sido construídas pelos etruscos no século II a.C., em San Casciano dei Bagni, uma cidade situada no topo de uma colina.

Esse local, que era utilizado como um centro de culto pelos etruscos e posteriormente pelos romanos, está sendo escavado desde 2019. As primeiras descobertas, realizadas três anos depois, revelaram 24 estátuas de bronze, a maioria delas dedicadas aos deuses.





Recentemente, uma equipe de arqueólogos, sob a liderança de Jacopo Tabolli, encontrou novas relíquias a cerca de 5 metros de profundidade na piscina Bagno Grande, onde os frequentadores do spa costumavam fazer oferendas. A coleção de figuras de bronze inclui uma estátua de um corpo masculino cortado ao meio, que foi oferecido por um indivíduo chamado Gaius Roscius.

Entre as cobras de bronze, destaca-se uma serpente barbada de um metro de comprimento, que acredita-se representar Agathos, ou "Bom Espírito". Na Tirrênia, antiga região na Itália Central, que abrangia uma parte do que é atualmente a Toscana, o Lácio e a Úmbria, as cobras barbadas eram símbolos de medo, proteção e até mesmo de vida após a morte, devido à queda de sua pele.

Tabolli, conhecido como "Indiana Jones" da cidade, afirmou que o local ainda guarda "surpresas infinitas". O spa romano, que foi ampliado durante o império, era frequentado por imperadores, incluindo Augusto, e permaneceu em funcionamento até o século V d.C. Após isso, foi fechado, mas não destruído, durante a era cristã. As piscinas, ricas em minerais como cálcio e magnésio, eram consideradas benéficas para o fígado, o tratamento de dores faciais e até para ajudar na fertilidade.

As descobertas serão exibidas em um museu que será inaugurado em San Casciano dei Bagni no final de 2026.

