A- A+

TRANSPORTE TI Igarassu é interditado para conclusão de obra Por questões de segurança, as linhas do TI Igarassu vão operar às margens da PE-035

Em virtude das obras de infraestrutura do Terminal Integrado Igarassu, o Grande Recife Consórcio de Transporte – CTM informa que, a partir de segunda-feira (12), será realizada a interdição total do terminal.



Por questões de segurança, até a conclusão da obra, todas as linhas daquele TI irão operar às margens da PE-035, ou seja, na área externa daquele terminal.



No local, serão instaladas e içadas vigas.

As linhas afetadas serão:

1903–Araçoiaba/TI Igarassu;

1905–TI Abreu e Lima/TI Igarassu;

1908-TI Igarassu (Botafogo);

1918–TI Igarassu (Circular);

1946–TI Igarassu (BR-101);

1963–TI PE-15/TI Igarassu (Sítio Histórico);

1964–TI Igarassu/TI Macaxeira;

1967–TI Igarassu (Sítio Histórico);

1968–TI Igarassu/Ilha de Itamaracá e

1969–TI Igarassu/Itapissuma.

Em caso de dúvidas, sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, pelo WhatsApp (81) 9.9488.3999, das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.



As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.

Veja também

FEBRE OROPOUCHE Saúde registra anomalia congênita em bebê associada ao Oropouche