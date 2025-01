A- A+

ORGANIZAÇÃO TikToker com mais seguidores no mundo, Khaby Lame é nomeado embaixador da Unicef Lista atual inclui nomes como Lionel Messi, Angélique Kidjo e Katy Perry

TikToker com mais seguidores no mundo, Khaby Lame foi nomeado embaixador da Unicef durante uma visita ao Senegal, país de origem do italiano de 24 anos.

Número um do mundo no TikTok, onde tem 162,8 milhões de seguidores, Lame ficou famoso por suas gravações curtas e silenciosas de comédia, nas quais ele tira sarro dos tutoriais confusos que circulam na internet.

"Tenho orgulho de anunciar que Khaby Lame se juntou à família Unicef como embaixador da boa vontade", disse Gilles Fagninou, diretor regional da organização para a África Ocidental e Central, em uma cerimônia em um hotel em Dacar. "A autenticidade e o comprometimento de Khaby fazem dele um embaixador extraordinário para as crianças", acrescentou.

Lame usará suas contas na plataforma para ajudar a promover os direitos das crianças, especialmente em termos de educação e treinamento, proteção contra violência e abuso e acesso à saúde, de acordo com a Unicef em seu site.

"Agradeço à Unicef por me dar esta oportunidade de defender os direitos das crianças. Tentarei fazer esta nova missão da melhor forma possível", disse o TikToker.

Os atuais embaixadores da Unicef incluem Lionel Messi, David Beckham, Angélique Kidjo e Katy Perry. A Forbes estimou a fortuna de Lame em US$ 16,5 milhões, entre junho de 2022 e setembro de 2023.

Veja também