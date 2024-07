A- A+

A primeira aparição do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump após o atentado sofrido no último sábado ficou marcada pela grande bandagem branca na orelha direita.

Rapidamente, o curativo, lembrete do disparo sofrido no fim de semana, na Pensilvânia, virou um adereço entre os apoiadores presentes na quarta-feira, durante a Convenção Republicana, que aconteceu na cidade de Milwaukee, Wisconsin.

Os falsos curativos na orelha direita entraram na vestimenta, assim como as roupas nas cores dos EUA. Improvisados com uma junção de guardanapo e fita adesiva, muitos dos adereços contavam com a frase “T 2024”, em referência à candidatura de Trump, ou “Fight, fight, fight (Lutem, lutem, lutem)”, reproduzindo o que disse o ex-presidente imediatamente depois do atentado, ainda ensanguentado em cima do palco.

Analistas apontam que o atentado reforçou o caráter messiânico da candidatura de Trump. Muitos dos participantes da Convenção Republicana prestaram homenagens ao ex-presidente, a quem estão certos de que foi salvo por uma intervenção divina.

Os adereços usados pelos apoiadores de Trump reverberam nas redes sociais e dividem opiniões. Alguns usuários do X defendem que a manifestação é válida, visto que o atentado foi real, outros definem a homenagem como um “culto dos estúpidos”:

Outra usuária da plataforma X, ressaltou que usar os curativos é completamente normal, no entanto, julga estranho adultos adotarem o adereço na Convenção:

A terceira noite da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee foi definida por novos discursos inflamados denunciando a gestão do presidente Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris sobre os problemas imigratórios nos Estados Unidos. Apesar da discussão da noite ter sido pautada principalmente na questão energética e na política externa, o tema da segurança nas fronteiras protagonizou a maior parte dos discursos da noite.

Pesquisa pós-atentado: 80% dos eleitores acreditam que EUA estão 'saindo do controle'; Trump e Biden têm empate técnico

Dos discursos aguardados da noite, um dos mais duros foi o do governador Greg Abbott, do Texas, que disse que Biden havia "abandonado seu dever" ao reverter as políticas de fronteira de Trump.

Abbott também disse que o presidente Biden e a vice-presidente Kamala "se recusaram" a visitar seu estado para avaliar a crise na fronteira. O que não é verdade, já que Biden visitou Brownsville, em fevereiro.

Peter Navarro, ex-conselheiro da Casa Branca de Trump, que, poucas horas antes do evento, foi libertado da prisão federal por desacato ao Congresso, foi outro discursante muito esperado e bastante aplaudido pela plateia quando disse que "foi para a cadeia para que vocês não precisem ir".

