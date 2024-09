A- A+

Crime Tiroteio entre marinheiros e traficantes deixa um morto e dois feridos no Caribe hondurenho Embarcação com três venezuelanos e dois hondurenhos foi interceptada perto da ilha turística de Roatán por um navio patrulha da Força Naval de Honduras

Uma troca de tiros entre marinheiros hondurenhos e a tripulação de uma lancha que transportava drogas no Mar do Caribe deixou um morto e dois feridos nesta terça-feira (10), informou o Ministério Público (MP).

Uma embarcação com três venezuelanos e dois hondurenhos foi interceptada perto da ilha turística de Roatán por um navio patrulha da Força Naval de Honduras e seus ocupantes "abriram fogo", desencadeando "um confronto armado", informou o MP em um comunicado.

No tiroteio, "um homem hondurenho perdeu a vida e duas pessoas ficaram feridas, uma delas de nacionalidade venezuelana", mas os marinheiros saíram ilesos, segundo o comunicado.

Em um compartimento da embarcação, os marinheiros encontraram sacos com droga, cuja quantidade ainda não foi determinada, acrescentou o MP.

Nas águas do Caribe hondurenho, as autoridades mantêm vigilância aérea e marítima para tentar interceptar os traficantes que transportam cocaína dos países produtores da América do Sul para os Estados Unidos.

