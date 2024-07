TJPE determina que Sinpol-PE suspenda operação padrão e se abstenha de fazer greve

A- A+

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou ao Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco (Sinpol-PE) a imediata suspensão da operação padrão - realização mais lenta de um serviço - e da paralisação de 24 horas anunciada para esta quinta-feira (11).



O presidente do Sinpol-PE, Áureo Cisneiros, informou que o sindicato ainda não foi notificado da decisão do TJPE

Além disso, conforme a decisão, o Sindicato deve se abster de causar empecilhos ao funcionamento do Instituto Médico Legal (IML) e da Central de Flagrantes, bem como praticar quaisquer atos que compliquem de qualquer forma o funcionamento do serviço de segurança pública, ou qualquer outro órgão público estadual.

Ainda de acordo com a decisão, o Sinpol tem que se abster de iniciar a paralisação de 48h convocada para ocorrer entre os dias 17 e 19 deste mês.

Origem da greve

De acordo com Áureo Cisneiros, a categoria sofre com falta de efetivo, estruturas precárias e salários abaixo da média nacional.

“Infelizmente, a proposta do Governo não contempla nem inflação para a maioria dos policiais. Estamos em busca de valorização e melhor estrutura nas unidades para diminuir a violência e atender melhor o povo. Estamos muito sobrecarregados e cansados”, concluiu Áureo.

A decisão da greve de advertência foi tomada após policiais serem recebidos no Palácio do Campo das Princesas, nessa quarta (10), e não terem uma decisão do impasse junto ao Governo Estadual, segundo a categoria.

Resposta do Sinpol-PE

"É com surpresa que o SINPOL recebe a informação da decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre a imediata suspensão da Operação Padrão e da paralisação por 24 horas, anunciada para o hoje (11/07).

Sobre a paralisação, ainda não fomos notificados pela justiça.

Com relação à Operação Padrão:

O SINPOL não pode orientar os Policiais Civis a descumprirem as normativas legais da atividade policial.

A conduta, procedimentos ou o dia a dia dos policiais civis nas delegacias, ou outras unidades de trabalho são disciplinados pelo Código de Processo Penal.

A decisão do TJPE é um fato inédito no Brasil!

O SINPOL irá intensificar a luta por mais segurança pública, valorização e estruturação dos policiais civis".

