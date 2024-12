TJPE implementa "Juizado do Verão" para garantir segurança no Litoral de Pernambuco

Para garantir a segurança nas praias do litoral pernambucano neste verão, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) implementará, em regime de plantão, o "Juizado do Verão".

Este Juizado Especial Itinerante Cível, das Relações de Consumo e Criminal, funcionará nas praias de Itamaracá, Ipojuca (Porto de Galinhas), Tamandaré e São José da Coroa Grande. Os plantões ocorrerão nos finais de semana, a partir do dia 28 de dezembro de 2024 até o final de semana de 2 de fevereiro de 2025, das 12h às 24h.

O juiz Roberto Pedrosa, coordenador da Coordenadoria Geral dos Juizados Especiais, destaca que o aumento do fluxo de pessoas nas cidades litorâneas durante o período de férias requer maior atenção das instituições.

“Atendendo a orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), estamos ampliando os Juizados itinerantes. O Juizado do Verão é uma iniciativa pioneira, desenvolvida por conta do aumento significativo do fluxo de pessoas nessas regiões nesse período, tornando necessária a presença do Poder Judiciário juntamente com os demais parceiros, a fim de fomentar a prestação jurisdicional nas áreas cíveis, relações de consumo de menor complexidade e criminal, a fim de assegurar ao cidadão maior segurança e comodidade nos fins de semana de verão, coibindo também a prática de delitos de menor potencial ofensivo”, explica.