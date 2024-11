Todos os municípios brasileiros aderiram ao SUS Digital, diz secretária Ana Estela Haddad

A secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad, afirmou que todos os 5.570 municípios demonstraram interesse em integrar o sistema digital do Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa foi apresentado no início deste ano pela pasta comandada pela ministra Nísia Trindade.

"Pela primeira vez o Ministério da Saúde está destinando recursos para a transformação digital do SUS. São R$ 464 milhões destinados para secretarias estaduais e municipais para o programa SUS Digital, tivemos 100% de adesão "afirmou a secretária em painel realizado no Congresso da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge).

Ainda há dúvidas, porém, de como a troca de dados e informações por meio da digitalização será realizada no país. O atual momento, diz Ana Estela, é de “preparar o terreno” para isso.

Nesse sentido, entram em observação os equipamentos disponíveis (aos municípios) e inserção, por exemplo, de prontuários eletrônicos.

"A interoperabilidade (troca de informações corretas entre sistemas integrados) não é só para o SUS, para a saúde pública. É também para a saúde suplementar. Porque o paciente é o mesmo, a jornada do paciente se dá por vezes no SUS, por vezes no suplementar e às vezes nos prontuários digitais. O importante é que possamos ter a interoperabilidade para que o paciente possa efetivamente ter os dados em suas mãos ", afirmou.