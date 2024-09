A- A+

INTERNADO Toffoli: o que é pneumonia de hipersensibilidade, doença provocada pelo ar das queimadas Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, chegou ao DF Star, em Brasília, com muita tosse e cansaço

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, está internado no DF Star, em Brasília, há dois dias.



Ele foi diagnosticado com pneumonite de hipersensibilidade, doença inflamatória provocada pela exposição a agentes inaláveis, como fungos, produtos químicos e bactérias.



No caso de Toffoli, o agente que deflagrou a inflamação foi o ar com poluentes das queimadas na região de Brasília.

O ministro chegou ao hospital com tosse e forte cansaço.





O contato repetido com o ar contaminado inflamou os alvéolos dos pulmões (estruturas responsáveis pela troca gasosa entre o organismo e o meio ambiente). Ele tem predisposição a problemas pulmonares -- em maio de 2023 já havia sido internado em UTI semi-intensiva, também em Brasília, para tratar de Covid.

Toffoli está sendo tratado com suporte de oxigênio, corticosteroides (medicamentos para reduzir a inflamação no corpo) e anti-histamínicos (ajudam a aliviar os sintomas de alergias).

O ministro está sob os cuidados da equipe médica coordenada por Ludhmila Hajjar, Guilherme Correa Meyer e Allisson B. Barcelos Borges.

