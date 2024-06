Traficantes usam redes sociais para ameaçar rivais e prometem tomar controle da venda de drogas

A- A+

Dezessete homens armados com fuzis ligados a facção Terceiro Comando Puro (TCP) aparecem em um vídeo publicado no X (antigo Twitter) no alto de um morro ameaçando os rivais do Comando Vermelho. O grupo, que empunha as armas de grosso calibre para o alto, se intitula da 'Topa do Salomão' e ameaça tomar a região da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Tropa do Salomão e Coelhão. A Praça Seca vai ‘terceirar’ todinha. Corre não, estamos chegando”, ameaçam os criminosos, que ainda xingam o traficante Bruno Silva Souza, o ‘Tiriça’, liderança do Comando Vermelho, na Praça Seca. O vídeo foi publicado na rede social no último sábado.

Traficantes do coelhão e do lacoste da Serrinha, no alto do morro do Campinho, mostrando os fuzis e ameaçando tomar a Praça Seca. pic.twitter.com/VR2QvtFWds — Luca do rio (@lucadorio_ofc) June 1, 2024

A região, atualmente dominada pelo Comando Vermelho (CV), vive uma onda de violência devido à disputa pelo controle da venda de drogas.



'Salomão' ou 'Lacoste' a quem os criminosos se referem no vídeo é Wallace De Brito Trindade, chefe do tráfico do Morro da Serrinha, em Madureira, que atualmente está foragido. William Yvens da Silva Rios, o ‘Coelhão’, é considerado o braço direito do chefe do tráfico da Serrinha.

Clima de guerra no Campinho

Na noite da última sexta-feira (31), uma mulher foi morta durante um confronto entre policiais militares e criminosos em um dos acessos ao Morro do Fubá. A comunidade tem sido palco de constantes confrontos entre quadrilhas rivais que disputam o controle do tráfico de drogas na região. No tiroteio, um suspeito também morto e outros dois homens feridos.

A mulher baleada, identificada como Marluci Lopes Pereira, de 63 anos, passava de carro pela região quando foi atingida. A idosa chegou a ser socorrida no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) comunicou que foi acionada para investigar as circunstâncias das mortes de Marluci e do suspeito, que ainda não foi identificado.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizavam patrulhamento na região no momento do confronto. A corporação informou que um veículo em chamas chegou a ser lançado pelos criminosos em uma ladeira para dificultar a ação dos militares.

Após o tiroteio, os agentes encontraram um suspeito ferido e o encaminharam para o Hospital Salgado Filho, mas ele não resistiu aos ferimentos. Segundo a corporação, o morto estava com um fuzil que foi apreendido. Posteriormente, os militares foram informados que outros dois feridos haviam dado entrada no Hospital Salgado Filho.

