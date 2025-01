Tragédia aérea em Washington: relembre acidente de 1982, quando 5 pessoas sobreviveram

A- A+

O acidente aéreo desta quarta-feira entre um helicóptero militar e um avião não é caso único no rio Potomac, em Washington D.C. Há 43 anos, um boeing 737 da Air Florida colidiu na ponte da 14th Street e caiu no rio que, naquela altura, também estava coberto de gelo. Morreram 78 pessoas.

Em 13 de janeiro de 1982, o voo 90 da companhia aérea norte-americana partia do Aeroporto Nacional de Washington e tinha como destino Fort Lauderdale, na Florida. O acidente aconteceu pouco depois da decolagem num dia que estava marcado por uma tempestade de neve.

A bordo seguiam 70 passageiros e quatro tripulantes, apenas cinco pessoas sobreviveram. Quatro pessoas que estavam a atravessar a ponte de carro perderam a vida quando o avião atingiu a estrutura. Um dos sobreviventes é Joseph Stiley, um piloto profissional que no dia do acidente viajava enquanto passageiro.

Segundo o New York Times, Joseph sabia que o avião não ia conseguir realizar a viagem. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes realizou uma investigação e concluiu que o acidente foi causado por várias falhas da tripulação. Em destaque, o fato de não ter sido removido o excesso de gelo e neve das asas do avião.



No dia do acidente uma tempestade de neve estava a atingir Washington. O tráfego aéreo chegou a estar suspenso, mas assim que houve luz verde o avião decolou. Na última noite, um helicóptero militar chocou contra um avião da American Airlines e os aparelhos caíram no rio Potomac.



O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes, já no helicóptero seguiam três militares.

