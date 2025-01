A- A+

EUA 'Torre, viu isso'? Áudios de pilotos com controladores detalham momento do acidente em Washington Controladores de tráfego aéreo ficaram surpresos ao ver voo da American Airlines com 64 pessoas a bordo colidindo com helicóptero militar em treinamento

Um áudio da torre de controle revelou os momentos de confusão que ocorreram no acidente entre um helicóptero militar e um avião da American Airlines durante a noite desta quarta-feira, em Washington, Estados Unidos.

O voo 5342 da American Eagle , subsidiária da American Airlines, tentava pousar no aeroporto Ronald Reagan. No entanto, como foi capturado em vídeo, colidiu abruptamente com um helicóptero militar Black Hawk.

Havia 60 passageiros e quatro tripulantes no avião comercial, enquanto três soldados estavam no helicóptero.

Desde que a fatalidade foi conhecida, as autoridades foram enviadas ao Rio Potomac para recuperar os corpos das vítimas. Até agora nenhum sobrevivente foi encontrado.

Um áudio gravado pela plataforma especializada LiveATC.net, e divulgado pela CNN, retratou os momentos de confusão entre os controladores de tráfego aéreo e os pilotos das demais aeronaves que se aproximavam do aeroporto.

Antes da colisão, a torre de controle entrou em contato com o helicóptero militar que fazia treino noturno (indicativo PAT25) para perguntar se avistou o CRJ — avião americano Bombardier CRJ700.

— PAT 2-5, você tem o CRJ à vista? — questiona o controlador. — PAT 2-5, passe atrás do CRJ.

— PAT 2-5 tem aeronave à vista, solicite separação visual — responde o piloto militar.

— Ah... — diz a torre de controle, ao perceber o acidente, e não conseguir mais contato com o helicóptero.

Após se surpreender ao ver a colisão, ele informou aos demais aviões o que estava acontecendo.

— Torre, você viu isso? — diz o piloto de outro avião, momentos após o acidente.

— Sim, nós vimos... — responde a torre de controle.

— Não sei se você viu o que aconteceu, mas houve um acidente no final de aproximação da pista 3-3 . Vamos suspender as operações por tempo indeterminado caso queiram voltar ao portão. Eu recomendo fortemente que você coordene com suas companhias aéreas. Diga-me o que você quer fazer — comunica um controlador da torre.

— Sim, estávamos em uma aproximação final curta e vimos sinalizadores do lado oposto do Potomac — responde o piloto de outro avião.

— Aparentemente as duas aeronaves envolvidas estão no rio, será realizada busca e resgate — finaliza, a torre de controle.

No meio da comunicação, os controladores de tráfego aéreo iniciaram imediatamente ações para desviar os aviões para outros aeroportos e manter em solo aqueles que pretendiam decolar.

— Os dois aparelhos estão na água — declara a prefeita da capital, Muriel Bowser, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira.

"O voo 5342 da American Eagle, em rota de Wichita, Kansas (ICT), para Washington (...) sofreu um acidente" com "60 passageiros e quatro tripulantes a bordo", comunica a American Airlines.

O chefe dos bombeiros de Washington, John Donnelly, disse em entrevista coletiva que “as condições são extremamente difíceis para as equipes de resgate” devido ao “frio”, ao “vento forte” e ao “gelo” no rio.

Veja também