Morreu nesta sexta-feira (21) um das crianças que ficou ferida na explosão de uma lancha nas proximidades da Ilha do Japonês, em Cabo Frio (RJ), na Região dos Lagos. Davi Freire Zerbone, de 4 anos, teve queimaduras em 100% do rosto. Ele estava internado no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

Segundo a direção da unidade, hoje a tarde o menino teve uma parada cardiorespiratória. A equipe médica realizou diversas manobras, mas sem sucesso.

O acidente, que deixou 10 pessoas feridas, incluindo três crianças, aconteceu na última segunda-feira (17). As outras duas crianças, de 1 e 5 anos, também tiveram ferimentos graves. A mais velha está internada no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo.

Já os adultos, quatro deles — com idades entre 26 e 37 anos — foram atendidos no Hospital Central de Emergências (HCE) de Cabo Frio, com apenas escoriações leves. Outros três pacientes, com idades entre 21 e 36 anos, foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento de Cabo Frio.

A Marinha do Brasil (MB) instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades. Quando concluído, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marinho para adotar as medidas cabíveis. Não foram encontradas irregularidades nas documentações da embarcação e do piloto.

Explosões em série

Recentemente, outras lanchas também explodiram em Cabo Frio. Em 10 de maio, seis pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças, após a embarcação explodir entre o Canal de Itajuru e a Ilha do Japonês.

Naquela ocasião, o motor parou em meio a um passeio de turistas de Minas Gerais: após tentativas de religar a lancha, o equipamento superaqueceu e, em seguida, explodiu.

Mais de um mês depois, uma das crianças segue internada no Hospital Alberto Chabo, com estado de saúde estável, segundo a Secretaria estadual de Saúde.

Também em maio, no dia 17, outra lancha explodiu próximo à Ilha do Papagaio Cinco pessoas estavam na embarcação, e conseguiram escapar do fogo ao se jogar no mar.

