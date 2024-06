Rio de Janeiro é uma das cidades mais filmadas do mundo; veja locais requisitados como cenários

A- A+

O filme “Godzilla e Kong: o Novo Império”, produção norte-americana, com direção de Adam Wingard, passou a ter um gostinho especial para o carioca, que pode reconhecer o cenário escolhido para uma batalha entre os personagens do título.



Prédios da Avenida Atlântica, em Copacabana, da Avenida Chile, no Centro e da Rua Francisco Muratori, em Santa Teresa, assim como os Arcos da Lapa ganharam destaque, alguns deles sendo destruídos em meio à luta.



Mas não é de hoje que a capital fluminense ganhou destaque, a cidade tem sido protagonista em muitas outras produções nacionais e internacionais. Veja a lista de outros locais internacionais que também são requisitados como cenários para produções cinematográficas.





A cidade, que já era a mais filmada do país, tem se destacado também em produções estrangeiras, superando Paris, no ano passado, como uma das mais procuradas no mundo para locações. Números da Rio Film Commission, departamento da RioFilme— órgão da Secretaria Municipal de Cultura — que atende às produções que filmam no município, mostram que em 2023, foram registradas 7.885 diárias de filmagem no Rio.

A título comparação, na capital francesa foram 7.400. Cidade do México e Lisboa, somam 7.876 e 1.309 diárias de gravação, respectivamente, no mesmo período. São Paulo, a segunda cidade mais filmada do país, teve 4.895 diárias de filmagens.

Veja lista:

Rio: 7.885 diárias

Paris: 7.400 diárias

Cidade do México: 7.876 diárias

São Paulo: 4.895 diárias

Lisboa: 1.309 diárias

Ruas, praias, praças, parques e até bairros inteiros do Rio ganharam as telas do país e do mundo, em alguns casos, com ares de protagonista. É o caso de Marechal Hermes, na Zona Norte, que figura no levantamento como o terceiro bairro mais procurado para locações, ficando atrás apenas do Centro e do Flamengo.

Rio é o 'queridinho' para cenário de filmes

O levantamento mostra ainda que 26 produções internacionais solicitaram autorizações para 258 diárias de filmagem na cidade no ano passado. Estados Unidos, França e Áustria lideram a lista. A Avenida Atlântica, em Copacabana, foi a mais buscada por essas produções. A via da Zona Sul é também a mais procurada para produções seriadas, incluindo as nacionais, seguida do Aterro do Flamengo. Entre as praias, as preferidas são: Copacabana, Leme, Grumari e Ipanema. Dos parques públicos, o do Flamengo, Quinta da Boa Vista, Praça Mauá e Largo das Neves, em Santa Teresa.

Para atrair as produções, a prefeitura do Rio criou em 2022 o cash rebate. É o mecanismo pelo qual um percentual do orçamento (entre 30% e 35%) retorna para as produções que escolhem o Rio como locação, desde que o contrato seja firmado por meio de produtora carioca. Em 2023, a RioFilme investiu R$ 61,3 milhões no audiovisual. Pelos cálculos da prefeitura, para cada R$ 1 investido R$ 3 voltam para os cofres municipais.

— Entre as ações que propiciaram esse sucesso é importante ressaltar o lançamento de editais de fomento com esse fim, como o de “Incentivo à Atração de Produções Audiovisuais para o Município do Rio de Janeiro, o Cash Rebate”, que faz parte do Pró-Carioca Audiovisual; a nossa presença em eventos essenciais para o mercado audiovisual, como o Marché de Cannes, e, sobretudo, o trabalho diário da Rio Film Commission para facilitar e desburocratizar o processo de autorização de filmagens no município — aponta o secretário de Cultura, Marcelo Calero.

