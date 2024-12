A- A+

INDONÉSIA Tragédia na Ásia: Tsunami que matou 227 mil pessoas completa 20 anos Vídeo publicado no YouTube em fevereiro de 2024 viralizou com imagens da praia minutos antes do desastre natural acontecer

Na manhã do dia 26 de dezembro de 2004, a terra tremeu de forma violenta debaixo do Oceano Índico, a 160 quilômetros oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, no Sudeste Asiático. A tragédia natural classificada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como a pior da história já registrada completou 20 anos na quinta-feira.

Os tremores geraram um terremoto no leito marítimo que deram origem a ondas de até 30 metros que varreram a costa de 14 países na Ásia. O deslocamento das placas gerou um terremoto de 9,1 graus de magnitude. Pelo menos 227 mil pessoas morreram e paisagens se alteraram para sempre.

O fenômeno liberou energia equivalente a cerca de 1500 bombas atômicas como a que foi jogada pelos EUA sobre Hiroshima, no Japão, em 1945. A mudança de massa e a descarga de energia afetaram até o movimento de rotação da Terra.

Quando o tsunami atingiu a ilha de Sumatra, menos de 30 minutos após o terremoto, pegou toda a população de surpresa. A província de Aceh foi duramente castigada. As ondas destruíram casas, prédios, barcos, hotéis, vegetação e tudo mais que havia na região. Os danos causados deixaram um prejuízo de mais de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 61 bilhões na cotação atual), de acordo com o governo da Indonésia. Mais de 170 mil pessoas morreram naquela manhã de domingo no norte de Sumatra.

As ondas do tsunami também causaram destruição na Tailândia e na Malásia, a leste do epicentro. Ao norte, a força do mar atingiu Myanmar e de Bangladesh. A noroeste do tremor, afetou o território da Índia, e a oeste, o Sri Lanka e as ilhas Maldivas.

A Sri Lanka foi o segundo país com o maior número de mortes causadas pela tragédia. De acordo com estimativas locais, mais de 35 mil pessoas perderam a vida quando o mar avançou sobre cidades e vilas inteiras no litoral. Na Índia, algo em torno de 16 mil foram mortos.

O terremoto causou enorme impacto ambiental. Danos graves foram observados em ecossistemas como manguezais, recifes, florestas e pântanos costeiros. A biodiversidade animal e vegetal também sofreu perdas. A disseminação de resíduos, produtos químicos industriais e água poluída foram um outro fator de prejuízo ambiental, assim como a destruição de estações de tratamento de água. Mas o principal efeito foi causado pelo envenenamento das fontes de água doce e do solo, com a infiltração de água salgada e pelo depósito de uma camada de sal sobre as terras aráveis.

Homem filma primeiras ondas da tragédia

Em meados de fevereiro de 2024, uma pessoa chamada Julián Hadden viralizou um vídeo no YouTube sobre uma praia tailandesa onde, em 2004, um tsunami causou um grande número de mortos e desaparecidos. A gravação do filme ocorreu poucos minutos antes da catástrofe que deixou centenas de habitantes sem casa e sem comunicação em consequência desta catástrofe natural.

Este pequeno vídeo mostrava Julián caminhando pela praia chamada Koh Ngai, localizada na Tailândia, sem saber o que aconteceria uma hora depois no local. Apesar disso, o presságio fez-se sentir quando a câmara focou o mar e as ondas ficaram cada vez mais agressivas e perigosas, a ponto de ultrapassarem o limite da costa e obrigarem os presentes a retirarem os seus pertences para não caírem.

Com a ideia de curtir férias em um dos pontos turísticos mais conhecidos do continente asiático, o protagonista deste vídeo e seu amigo nunca souberam que, horas antes daquele momento, um terremoto de magnitude 9,1 havia explodido sob o oceano em 8 da manhã. Horas depois, as consequências foram sentidas: durante 10 minutos, a água tomou conta do cenário e liberou tanta energia que poderia ser comparada a uma bomba atômica.

