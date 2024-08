A- A+

Tragédias aéreas Tragédias aéreas: relembre sete acidentes flagrados por vídeo Nas últimas décadas, assim como o desastre em Vinhedo, no interior de São Paulo, outros acidentes ao redor do mundo foram filmados

O dia 9 de agosto de 2024 marcou o Brasil com a queda do avião da Voepass em Vinhedo, no interior de São Paulo, que deixou 62 mortos.

Este foi o maior acidente de avião comercial do país desde 2007, quando uma aeronave da TAM se chocou com um prédio ao tentar pousar e matou 199 pessoas. Nas últimas décadas, assim como o desastre em Vinhedo, outras tragédias aéreas ao redor do mundo foram flagradas por vídeo.

Boeing 737, da Ethiopian Airlines, caiu no mar

Em 1996, um Boeing 737 ficou sem combustível depois de ser sequestrado quando voava da capital etíope, Addis Abeba, para Nairóbi, no Quênia.

O avião caiu no mar perto das Ilhas Comoros, na costa sudeste da África, matando 123 pessoas, das 175 que estavam a bordo.

Boeing 757-200, da DHL, partiu ao meio

Um Boeing 757-200, da empresa DHL, partiu no meio ao aterrisar em um aeroporto na Costa Rica, em abril de 2022. O acidente aconteceu quando o avião de carga estava realizando um pouso de emergência. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

Sukhoi Superjet 100, da Aeroflot, pegou fogo

Em maio de 2019, o Sukhoi Superjet 100, da companhia aérea Aeroflot, pegou fogo e deixou 13 mortos em Moscou, na Rússia. A aeronave precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Sheremetyevo, pouco após a decolagem. De acordo com a agência de notícias Interfax, o avião emitiu um sinal de emergência e, na segunda tentativa de pouso forçado, bateu com a fuselagem no solo.

Jato Fouga Magister caiu no Mar Mediterrâneo

Um piloto de avião morreu, nesta sexta-feira, enquanto fazia uma apresentação em comemoração ao 80º aniversário do desembarque das forças aliadas em Provença, no sul da França, durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo a agência Reuters, o jato Fouga Magister caiu no Mar Mediterrâneo, em Lavandou, no Sul da França.

P-51 Mustang, da Segunda Guerra Mundial, caiu durante corrida aérea

Em setembro de 2011, nove pessoas morreram depois que o P-51 Mustang, da Segunda Guerra Mundial, caiu próximo a uma arquibancada durante uma corrida aérea, perto da cidade de Reno, no estado americano de Nevada.

Concorde, da Air France, caiu sobre um hotel

No dia 25 de julho de 2000, 113 pessoas, que estavam a bordo do Concorde, da Air France, morreram após a aeronave cair sobre um hotel minutos após decolar do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Investigadores alegam que o acidente ocorreu devido a um pedaço de metal de 43 cm que teria se soltado do motor do Continental DC-10, que decolou minutos antes.

Quando o Concorde estava decolando, a 325 km/h, um dos pneus bateu no pedaço de metal. O pneu, portanto, explodiu e um pedaço de borracha de 4,5 kg bateu com uma força de uma tonelada e a asa estalou.

ATR-72, da Voepass, caiu dentro de área residencial

Um bimotor modelo ATR-72, da empresa Voepass — antiga Passaredo — caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, no dia 9 de agosto deste ano. O avião havia saído da cidade de Cascavel com destino a Guarulhos.

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a queda ocorreu às 13h25 na rua Edueta, na altura do número 2.500, próximo da rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). A queda vitimou 58 passageiros e 4 tripulantes.

Veja também

Silvio Santos Silvio Santos morreu de broncopneumonia após infecção por Influenza