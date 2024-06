Trânsito na Zona Sul do Recife sofre alterações, neste sábado (20), por causa de gravações de filme

A- A+

As gravações de um filme vão alterar o trânsito na Zona Sul do Recife neste sábado (22). A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial para os condutores que trafegam pela região.

Das 4h às 10h, a Ponte Governador Paulo Guerra, no Pina, ficará com a faixa esquerda interditada. No sentido oposto, a Ponte Agamenon Magalhães terá interrupção de fluxo no esquema de "pare e siga".

Para viabilizar a operação, a CTTU vai dispor de 15 agentes de trânsito, que também devem orientar os motoristas. A estimativa é de que as interrupções durem, entre a parada e a liberação do fluxo, de 15 a 20 minutos.

Também em função das filmagens, o Corredor Recife de Esporte e Lazer terá um percurso reduzido no sábado. O trajeto, que termina, habitualmente, no empresarial JCPM, será encerrado no Cabanga.

O horário de funcionamento da pista exclusiva para corredores permanece o mesmo: das 4h às 7h30. Para mais informações, a CTTU disponibiliza teleatendimento gratuito e 24h, através do número: 0800.081.1078.

