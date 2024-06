Pernambuco registra queda nos acidentes de trânsito provocados por ingestão de álcool em 2023

A- A+

Pernambuco registrou queda nos aciedentes provocados por ingestão de álcool no ano passado. Os dados foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também apontou uma diminuição dos sinistros em todo Brasil.

De acordo com a PRF, o Estado registrou 142 sinistros no último ano. O índice de 2023 foi o menor registrado em cinco anos.

Na comparação com 2019, ano com maior número de sinistros do período (258), a queda foi de 44,9%.

Os números também foram menores que os registrados em 2022 (225).

A queda também foi registrada no número de feridos e mortes. No ano passado, Pernambuco registrou 134 feridos nesse tipo de acidente, com oito mortes. Já em 2022, o estado tinha contabilizado 221 feridos, com 24 mortes.

No ranking das rodovias federais no estado em que sinistros relacionados ao consumo de álcool são mais registrados estão as BRs 232, 101 e 423. Em 2023, a BR-232 liderou o ranking com o 50 sinistros, 57 feridos e cinco mortos.

Este ano, a PRF já atendeu 64 sinistros, com 54 feridos e quatro mortes. Desse total, 14 foram registrados na BR-428, que assume a liderança dentre as rodovias. Nessa estatística, 54 pessoas ficaram feridas e quatro morreram.

Para prevenir sinistros e retirar condutores alcoolizados das rodovias, as equipes PRFs realizam abordagens com o uso de etilômetros, mais conhecidos como bafômetros. Em 2023, 148,3 motoristas que circulavam por BRs pernambucanas fizeram o teste. Em 283 casos ficou contatada a ingestão de álcool e outras 1.752 pessoas foram autuadas pela recusa ao teste.

Este ano, mais de 52 mil teste de alcoolemia foram aplicados; 69 condutores tinham bebido antes de dirigir e 615 se recusaram a passar pelo “bafômetro” e também receberam a notificação de infração.

Confira os números.

2019

Sinistros 258

Feridos 252

Mortes 33

2020

Sinistros 237

Feridos 222

Mortes 38

2021

Sinistros 181

Feridos 167

Mortes 36

2022

Sinistros 225

Feridos 221

Mortes 24

2023

Sinistros 142

Feridos 134

Mortes 8

2024 (Até o momento)

Sinistros 64

Feridos 54

Mortes 4

Queda nacional

Assim como Pernambuco, o Brasil também registrou o menor número de sinistros dos últimos cinco anos. Na comparação com 2019, a queda foi de 33,6%. As estatísticas de mortes e feridos nesses sinistros, na comparação entre os mesmos períodos, também diminuiu.

Os índices refletem o trabalho da PRF de prevenção de acidentes e da fiscalização realizada pelos policiais nas cinco regiões do país. No ano passado, foram mais de cinquenta mil ações específicas para fiscalizar a conduta dos motoristas relacionada a alcoolemia.

Apesar do esforço da PRF para que condutores e passageiros tenham uma viagem segura, a responsabilidade e consciência dos motoristas podem tornar o trânsito mais seguro. Por esse motivo, a orientação é que os motoristas não dirijam sob efeito de álcool e que, quando consumirem bebidas alcoólicas, utilizem formas alternativas de transporte.

Lei Seca

Nesta quarta-feira (19), a Lei Seca completa 16 anos. Conhecida por tornar mais rígido o combate à direção sob o efeito de álcool nas vias brasileiras, a norma estabeleceu tolerância zero para motoristas que dirigem após consumir bebidas alcoólicas e definiu a conduta como infração de trânsito gravíssima, sujeitando o infrator à multa e suspensão do direito de dirigir por doze meses.

A PRF, uma das instituições que integram o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), tem com uma de suas principais atribuições a garantia da segurança viária, o que inclui a fiscalização de alcoolemia nas rodovias federais de todo o país e o trabalho de prevenção feito junto aos motoristas, com a orientação de não dirigir sob o efeito de álcool.

