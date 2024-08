A- A+

MOBILIDADE Realização de eventos altera o trânsito do Recife neste final de semana; confira as modificações Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito em diversos pontos da Capital pernambucana

Com a agenda do final de semana repleta de eventos esportivos, o Recife contará com um esquema especial de trânsito em diversos pontos a partir deste sábado (31).

Montado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o esquema foi viabilizado para garantir a segurança viária da população.

De acordo com a CTTU, os bloqueios e desvios montados serão removidos assim que os trajetos forem finalizados. Além disso, agentes da autarquia estarão monitorando e orientando a população durante os eventos.

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar a CTTU pelo teleatendimento 24 h que está disponível no número 0800 081 1078.

Confira a agenda de eventos e os esquemas montados pela CTTU:

Marcha para Jesus - O evento acontecerá neste sábado (31). De acordo com os organizadores, a caminhada partirá do Edifício Castelinho, nº 4530 da avenida Boa Viagem, e seguirá até o Parque Dona Lindu, onde também acontecerá a concentração final.

Durante o evento, previsto para ser iniciado às 9h, serão realizados bloqueios na via na altura das ruas Barão de Souza Leão, Coronel Benedito Chaves e Avenida Armindo Moura. O encerramento está previsto para as 18h.

Corrida do Povo - O evento esportivo acontecerá neste domingo (1º), a partir das 6h, no bairro do Arruda.

O trajeto terá início na rua das Moças, que estará interditada no trecho entre a rua do Machado até a avenida Beberibe, e seguirá pela rua Alegre, avenida Beberibe, Praça da Convenção, passando pelas rua Coronel Urbano Ribeiro de Sena e dos Peixinhos, de onde retornará ao ponto de partida.

Circuito de Corridas Santander - Também no domingo (1º), o circuito será iniciado às 6h30, no Bairro do Recife. O percurso vai sair do Forte do Brum e passar pela avenida Cais do Apolo, Ponte do Limoeiro, avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti e rua da Aurora.

O trajeto seguirá pela Ponte Princesa Isabel, passando em frente ao Palácio do Campo das Princesas, avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Cais da Alfândega, avenida Alfredo Lisboa, e finalizará no ponto inicial. De acordo com a organização do evento, o encerramento está programado para as 9h.

Corrida da Rádio Patrulha - Marcado para as 6h do domingo (1º), o evento esportivo será iniciado no Quartel do Derby, no bairro de mesmo nome. Os corredores vão seguir pela rua Doutor Severino Pinheiro, Ponte Estácio Coimbra, rua Arlindo Gouveia, avenida Beira Rio, rua Marcos André e rua Dos Artistas.

O trajeto continuará pelas ruas Frei Jaboatão e José Bonifácio, Ponte do Vintém (conhecida como ponte do Carrefour) e Praça Manuel Markman. Os participantes continuarão pelas ruas Leonardo Bezerra Cavalcanti, Afonso de Albuquerque Melo, do Chacon e retornarão pelo mesmo trajeto. A previsão é que a prova seja finalizada às 8h.

Dia do Ciclista - Ainda no domingo (1º), a Secretaria de Esportes do Recife promoverá um passeio ciclístico saindo do Parque Santana, às 7h30. A bicicletada deverá seguir pelas ruas Jorge Gomes de Sá, Leonardo Bezerra Cavalcanti e avenida Rui Barbosa.

O trajeto prevê a continuação do passeio pelas ruas Amélia, do Espinheiro, Quarenta e Oito, avenida João de Barros, ruas dos Palmares, do Hospício, Princesa Isabel, da Aurora, Ponte do Limoeiro e avenida Cais do Apolo. O término acontecerá na avenida Rio Branco, por volta das 8h30.

Passeio Ciclístico Conexão Juventudes - Realizado pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), o evento começará às 9h20. O percurso de ida sairá do shopping RioMar, no Pina, seguindo pela avenida República do Líbano, rua Manoel de Brito, Túnel Josué de Castro e avenida Antônio de Góes.

O trajeto seguirá pela Ponte Governador Paulo Guerra, avenida Engenheiro José Estelita, Cais de Santa Rita, avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, seguindo pela rua Marquês de Olinda até o Marco Zero, no Bairro do Recife.

A volta, que está programada para as 10h15, sairá do Marco Zero e seguirá pela avenida Marquês de Olinda, Ponte Maurício de Nassau, rua do Imperador, avenida Martins de Barros e Cais de Santa Rita.

O percurso vai continuará pela avenida Engenheiro José Estelita, Ponte Governador Paulo Guerra, avenida Antônio de Góes, até a dispersão na altura do empresarial JCPM. O trajeto será feito, em grande parte, pelas ciclofaixas de lazer, contando com o apoio no trânsito dos batedores da CTTU.

Veja também

ÁSIA Japão desiste de projeto para convencer mulheres a se casarem com homens do campo por dinheiro