A- A+

RIO DE JANEIRO Técnico de laboratório envolvido em transplante de órgãos com HIV é preso no Galeão Cleber de Oliveira Santos era único foragido dos quatro funcionários do PCS Lab Saleme que tiveram prisão decretada

O técnico de laboratório Cleber de Oliveira Santos, responsável do PCS Lab Saleme pela análise dos materiais doados ao Central Estadual de Transplantes, foi preso no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 15:50 desta quarta-feira (16).

O biólogo vinha de João Pessoa, na Paraíba, para se apresentar à Polícia Civil, na Delegacia Especial de Crimes Contra o Consumidor, na Cidade da Polícia, para onde foi direcionado.

Ele era o único foragido dos quatro funcionários do laboratório que tiveram a prisão decretada, na segunda-feira (14). O homem estaria viajando de férias no Nordeste quando a operação foi deflagrada pela polícia. Cleber não falou com a imprensa e chegou acompanhado de dois policiais.

Procurada pelo Globo, a advogada Gabrielle Pereira optou por não comentar sobre o caso.

Segundo as investigações, Cleber é suspeito de envolvimento na emissão de laudos falsos negativos de HIV. O técnico de laboratório teria, então, liberado os órgãos que infectaram seis pacientes transplantados com o vírus. A Polícia Civil está investigando o caso.

Já foram presos o responsável técnico do laboratório, Ivanilson Fernandes dos Santos, o ginecologista e sócio do PCS Lab Saleme, Walter Vieira, e Jacqueline Iris Bacellar de Assis. Os quatro funcionários vão responder por crimes contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária.

Veja também

Israel Israel garante que forças da ONU "não são um alvo", após novo incidente no Líbano