A- A+

Saúde Transtorno mental: reajuste do auxílio atinge 346 pernambucanos Metade dos beneficiários do programa estão em Pernambuco

O auxílio para pessoas com transtorno mental passou de R$ 500 para R$ 755. Em Pernambuco, 346 pessoas serão beneficiadas pelo reajuste.

Pessoas com transtorno mental reabilitadas socialmente através do programa "De Volta para Casa" a partir de 2003 foram direcionadas para esse auxílio financeiro.

O benefício visa estimular a reinserção social e bem-estar de pessoas que ficaram dois ou mais anos internadas de forma ininterrupta.

Criado pelo governo federal, o programa atua na reinserção psicossocial de pessoas egressas de longas internações em hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia.

O aumento, de 51%, vai contemplar todos os beneficiários desse programa. Atualmente, mais de 4.100 pessoas com transtorno mental recebem mensalmente o benefício, sendo 691 delas na região Nordeste, com destaque para os estados de Pernambuco que conta com 346 beneficiários.

Veja também

Assange Julian Assange: fundador do WikiLeaks retoma vida de 'homem livre' na Austrália