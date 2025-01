A- A+

Recife Trecho do Canal do Jordão, em Boa Viagem, recebe limpeza intensificada para remoção de resíduos Intervenção faz parte do programa "Ação Inverno"

O trecho do Canal do Jordão em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, passa por limpeza intensificada para remoção de resíduos, nesta terça-feira (14).

A intervenção, que iniciou nos primeiros dias de janeiro, faz parte do programa "Ação Inverno", realizado pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

Segundo o prefeito João Campos, que esteve no local nesta manhã, a ação prepara a cidade para o período de chuvas.

"São dez equipes atuando aqui, com maquinário, limpeza manual, mas o trabalho ocorre na cidade inteira de forma simultânea. Lembramos que é importante todo mundo fazer a sua parte também, jogando o lixo no lugar certo. Precisamos ter cada um cuidando e fazendo o que é devido", destacou o gestor.

Segundo a Prefeitura do Recife, a previsão é que a limpeza siga até meados de fevereiro. O canal tem extensão total de 5.070,57 metros. Em 2024, foram retiradas 2.467,68 toneladas de resíduos.

Outros nove canais também estão com a ação de limpeza em andamento, são eles: Canal do Arruda; Santa Terezinha; da Fortuna; do Zumbi; Guarulhos; 21 de Abril; do Rio Morno; Macacos; e Ibura.

A expectativa da Prefeitura é atender os 99 canais que cortam o município até meados de setembro. O objetivo é melhorar o escoamento de água com a retirada de resíduos dos sistemas de macrodrenagem.

