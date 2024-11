A- A+

Trudeau e Trump tiveram conversa 'produtiva' sobre comércio e fronteiras Uma fonte do governo disse à AFP, nesta terça-feira, que a conversa se concentrou "no comércio e na segurança das fronteiras"

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou nesta terça-feira (26) que teve uma "boa" conversa com Donald Trump após o presidente eleito dos Estados Unidos anunciar que pretende impor tarifas de 25% sobre os produtos canadenses.

"Falamos sobre os laços intensos e frutíferos entre nossos dois países" e "os desafios que podemos enfrentar juntos", declarou o chefe do governo canadense à imprensa sobre a conversa telefônica que teve na noite anterior.

Na segunda-feira, Trump anunciou em sua rede, Truth Social, que suas primeiras medidas econômicas ao assumir o cargo em 20 de janeiro serão aumentar em 10% as tarifas sobre os produtos procedentes da China e introduzir impostos de 25% sobre aqueles vindos do Canadá e do México.

Uma fonte do governo disse à AFP, nesta terça-feira, que a conversa entre Trump e Trudeau foi "produtiva e construtiva" e que se concentrou "no comércio e na segurança das fronteiras".

Os dois líderes se comprometeram a "manter contato", segundo a mesma fonte.

Nesse contexto, Trudeau anunciou, ainda, que planejava se reunir nesta semana com os primeiros-ministros das províncias canadenses, vários dos quais expressaram sua preocupação com o anúncio do magnata republicano.

A notícia foi um choque no Canadá, onde 75% das exportações são direcionadas aos Estados Unidos.

O primeiro-ministro de Quebec, François Legault, classificou o anúncio como um "enorme risco" para a economia canadense. Seu contraparte da Colúmbia Britânica, David Eby, considerou, por sua vez, que "Ottawa deve responder com firmeza".

