Trump abrirá novo campo de golfe em resort que fez região perder status de "ambiente protegido"

O ex-presidente dos Estados Unidos a novamente candidato ao cargo, Donald Trump, inaugurará um segundo campo de golfe em seu resort na Escócia em meados de 2025, em terreno que, anteriormente, gerou polêmica e levou as dunas de areia locais a perderem o status de "ambiente protegido de importância nacional".



O novo campo de golfe de 18 buracos no resort Trump International, em Aberdeenshire, leste da Escócia, será chamado de MacLeod Course, nome de solteira de sua mãe Mary, que nasceu na ilha de Lewis.

O campo contará com as "maiores dunas de areia da Escócia", disse a Trump International, e ficará situado ao lado do percurso original, concluído em 2012. Trump e seu filho Eric deram início ao projeto no ano passado, e uma declaração no site do resort informou que os primeiros hóspedes começarão a jogar no "próximo verão" (no hemisfério Norte, inverno no Brasil).

As dunas na costa do Mar do Norte perderam seu status de ambiente protegido de importância nacional há quatro anos, mesmo após a oposição local à construção do resort. Mas a Trump International afirmou que o novo campo era "um dos mais ecológicos e sustentáveis" já construídos.

Trump está em uma disputa acirrada com Kamala Harris para se tornar o próximo presidente dos EUA, com a eleição sendo realizada no próximo dia 5 de novembro.

