ESTADOS UNIDOS Trump discursará para a elite de Davos poucos dias após a posse Ele fará um discurso virtual no Fórum Econômico Mundial, que acontece entre os dias 20 a 24 de janeiro

Donald Trump fará um discurso virtual em Davos apenas três dias após sua posse como presidente dos EUA, no que provavelmente será uma das apresentações mais observadas no Fórum Econômico Mundial.

Sua participação logo após entrar na Casa Branca promete ser um dos destaques do encontro anual da elite no resort de montanha suíço, onde mais de 60 chefes de Estado e governo devem comparecer entre os dias 20 e 24 de janeiro.

Os comentários de Trump garantirão que as lideranças dos EUA, China e União Europeia estejam todas representadas de alguma forma, de acordo com o fórum. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estará lá pessoalmente, assim como o vice-primeiro-ministro chinês Ding Xuexiang.





O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, e o presidente da Argentina, Javier Milei, estarão presentes no evento, entre outros líderes mundiais. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, também estará em Davos, de acordo com fontes familiarizadas com seus planos.

Uma casa na rua principal da cidade sediará o projeto “Your Country First — Win With Us” (Seu País Primeiro — Vença Conosco), da Fundação Victor Pinchuk, que seu país ajudou a organizar.

O vice-chanceler alemão, Robert Habeck, participará do evento um mês antes das eleições antecipadas em seu país, e a atribulada chanceler do Tesouro do Reino Unido, Rachel Reeves, estará entre os ministros de finanças presentes.

“Isso ocorre no contexto geopolítico mais complicado em gerações”, disse o presidente do fórum (WEF), Borge Brende, em uma entrevista coletiva de imprensa na terça-feira.

Os organizadores também aparentemente fizeram um gesto de reconciliação a Elon Musk, que agora faz parte do círculo íntimo de Trump, após se tornar um importante financiador das eleições nos EUA.

O homem mais rico do mundo está ampliando sua influência na geopolítica, da Alemanha à China — não apenas exercendo sua influência nos EUA. Musk tem sido desdenhoso com a multidão de Davos. Ele disse, em 2022, que recusou um convite porque parecia “entediante”. Os organizadores disseram que ele nunca foi convidado.

Hoje, eles parecem ver Musk e Trump como um par. “Ele é bem-vindo com Donald Trump quando ele, esperançosamente, vier fisicamente ao nosso próximo encontro”, disse Brende ao ser questionado sobre a participação de Musk.

Quando questionado sobre sua possível aparição, um porta-voz do WEF disse que “Musk é bem-vindo a Davos tanto neste ano quanto no próximo. Haveria muito interesse da comunidade empresarial em ouvir sobre sua nova função”.

A 55ª reunião do fórum acontecerá em meio a preocupações persistentes sobre possíveis guerras comerciais após as declarações de Trump sobre o aumento de tarifas e conflitos em andamento no Oriente Médio e na Ucrânia.

Suas ameaças relacionadas ao comércio já elevaram as taxas de juros de longo prazo em todo o mundo, afirmou a chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva. Ela também estará em Davos, junto com outros participantes anteriores, como a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e o presidente da BlackRock, Larry Fink.

O fórum vai reunir 3.000 participantes de mais de 130 países.

