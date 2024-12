Trump diz que EUA não deve se envolver na situação na Síria

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (7) em sua plataforma Verdade Social que seu país não deveria se envolver na situação da Síria, onde grupos rebeldes começaram a cercar a capital Damasco.

“A Síria está uma bagunça, mas não é nossa amiga, e os Estados Unidos não devem ter nada a ver com isso. Essa luta não é nossa. Vamos deixar (a situação) se desenvolver. Não vamos nos envolver”, escreveu o futuro presidente dos Estados Unidos alguns minutos antes de sua reunião com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris.