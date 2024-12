A- A+

EUA Trump diz que falará com Putin e Zelensky para encerrar a guerra na Ucrânia: "É uma carnificina" Republicano também disse que vai encerrar a guerra na Ucrânia, mas se recusou a dizer se já conversou com o líder russo desde sua reeleição

Em sua primeira entrevista coletiva desde a eleição nos Estados Unidos, na qual saiu vencedor, Donald Trump acusou a imprensa de corrupção, citou dados já desmentidos sobre vacinas e autismo, prometeu cortar impostos, retomar a construção de um muro na fronteira e declarou que conversará com os líderes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para pôr um fim à guerra desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022. Falando de sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, o republicano usou sua aparição para passar de um tema a outro durante uma apresentação de uma hora que lembrou seus longos encontros com a imprensa durante seu primeiro mandato (2017-2021).

— Precisamos corrigir a imprensa — disse ele a repórteres. — A imprensa é muito corrupta. Quase tão corrupta quanto nossas eleições.

Trump prometeu continuar tomando medidas legais contra organizações de notícias que, segundo ele, não o citaram corretamente. Também disse que vai processar o jornal Des Moines Register, de Iowa, por uma pesquisa eleitoral errada e o programa 60 Minutes por citação incorreta.

O presidente também falou sobre a guerra na Ucrânia:

— Falaremos com o presidente Putin e falaremos com Zelenski e os representantes da Ucrânia. Temos que parar isso, é uma carnificina — declarou o republicano a jornalistas.

Trump se recusou a dizer se conversou com Putin desde a eleição de novembro, mas repetiu a alegação de que a Rússia não teria invadido a Ucrânia sob sua administração. Ele também afirmou que o líder ucraniano deveria estar disposto a fazer um acordo com Moscou para encerrar a guerra — sem especificar o que Zelensky deveria ceder, apenas reforçando que negociações são necessárias para evitar mais mortes.

O americano ainda sugeriu que pode reverter a permissão concedida pelo democrata Joe Biden para que a Ucrânia use mísseis americanos dentro do território russo, classificando a medida como “um grande erro”.

Além disso, Trump elogiou Pete Hegseth, seu indicado para secretário de Defesa, e Robert F. Kennedy Jr., seu indicado para secretário de Saúde e Serviços Humanos. O republicano também disse que Elon Musk e Vivek Ramaswamy cortarão US$ 2 trilhões do orçamento federal anual de US$ 6,8 trilhões e "não terá impacto nas pessoas".

