Donald Trump Trump leva escudos da Flórida para a Casa Branca O presidente eleito escolheu vários políticos do estado onde residir para ocupar cargos-chave em Washington

Em seu primeiro mandato, Donald Trump liderou a Casa Branca para a Flórida, convidando líderes para o seu clube à beira-mar em Palm Beach. Desta vez, será o contrário.

O presidente eleito escolheu vários políticos do estado onde residir para ocupar cargos-chave em Washington, entre eles o senador Marco Rubio como futuro chefe da diplomacia, Matt Gaetz como procurador-geral e o congressista Michael Waltz como assessor de segurança nacional. Sua estrategista de campanha, Susie Wiles, entrou na lista, como chefe de gabinete.

"Trata-se de proximidade. Essas pessoas são capazes de agir imediatamente, e estão comprometidas com sua agenda e em avançar com suas prioridades", explicou o ex-presidente do Partido Republicano da Flórida Joe Gruters ao jornal local Sun Sentinel.



Padrinho da Flórida

O advogado democrata Daniel Uhlfelder disse ao jornal que Trump era “o padrinho da Flórida, que distribuía favores aos seus ajudantes, amplificava e recompensava seus lugares-tenentes”.

Trump mudou sua residência de Nova York para a Flórida em 2019, e desde que saiu para Casa Branca, em 2021, passou grande parte do seu tempo recebendo políticos locais em Mar-a-Lago, sua residência e base de operações em Palm Beach.

O estrategista Mike Fahey descreveu a Flórida como rica em talentos políticos e empresariais, moldada para uma população diversa e uma economia dinâmica.

“O estado gerou uma série de figuras poderosas na política, no direito e nos negócios, muitas das quais possuem o tipo de experiência e conhecimento que parece uma condição natural para um alto cargo no governo”, disse Fahey à AFP.

Os republicanos ocuparam todos os cargos estaduais e controlaram o governo da Flórida durante décadas, mas foi com o governador Ron DeSantis que passou de campo de batalha disputado nas eleições presidenciais para reduto republicano que deu a Trump uma vitória de 13 pontos sobre a democrata Kamala Harris.

DeSantis, que concorreu com Trump para ser o candidato do Partido Republicano em 2024, prometeu em sua campanha "fazer com que os Estados Unidos sejam a Flórida", e poderá ver sua meta ser alcançada.

Pesadelo

O governador da Flórida nem sempre foi convidado com Trump, mas tornou-se na Flórida um laboratório para a agenda populista do magnata.

DeSantis agiu como um comandante nas guerras culturais travadas por Trump contra políticos, empresas e professores "acordaram", termo usado pelos republicanos para designar movimentos ou ideologias progressistas ou de esquerda que consideram muito fortes.

Em sua autobiografia de 2022, DeSantis menciona a luta de “nós, o povo” contra o establishment liberal: “O que a Flórida fez foi estabelecer um modelo de governança que produziu resultados tangíveis, ao mesmo tempo que serviu de repressão às elites arraigadas que afundaram a nossa nação."

Apesar de sua orientação para a direita, a Flórida ainda conta com uma oposição forte, com 4,5 milhões de afiliados ao Partido Democrata.

Algumas nomeações de Trump motivaram críticas tanto de democratas quanto de republicanos, principalmente de Gaetz, que tem pouca experiência e foi acusado de conduta sexual imprópria. "É um pesadelo", disse Nikki Fried, presidente do Partido Democrata da Flórida.

“Donald Trump está invadindo o nosso estado em busca de qualquer homem da Flórida que seja leal a ele, não importando o quão incompetente, desqualificado ou extremista ele seja”, criticou o democrata.

