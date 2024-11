Trump nomeia a ex-executiva de luta livre Linda McMahon para liderar o Departamento de Educação

A- A+

Donald Trump nomeou na terça-feira Linda McMahon, ex-diretora executiva da World Wrestling Entertainment (WWE), para chefiar o Departamento de Educação, que ele prometeu abolir.

"Devolveremos a Educação para os ESTADOS, e Linda liderará esse esforço", declarou Trump em um comunicado, no qual descreveu McMahon como uma "defensora feroz dos direitos dos pais".

McMahon é copresidente da equipe de transição de Trump em preparação para seu retorno à Casa Branca em janeiro. Sua missão é preencher cerca de 4.000 cargos no governo.





Quanto à experiência de McMahon na área educacional, Trump destacou seus dois anos no Conselho de Educação de Connecticut e 16 anos no conselho de administração da Universidade do Sagrado Coração, uma instituição católica privada.

McMahon deixou a WWE em 2009, uma empresa de entretenimento focada em luta livre profissional, para concorrer sem sucesso ao Senado dos Estados Unidos. Ela também foi uma das principais doadoras de Trump.

Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu eliminar o Departamento Federal de Educação ao retornar à Casa Branca.

"Eu digo isso o tempo todo. Mal posso esperar para voltar e fazer isso. Vamos acabar eliminando o Departamento Federal de Educação", afirmou em setembro durante um comício em Wisconsin.

Os laços de McMahon com Trump remontam aos anos em que ela trabalhou na indústria de luta livre profissional. Ela afirmou tê-lo conhecido pela primeira vez enquanto era diretora executiva da WWE.

Ao nomeá-la, Trump destacou sua experiência empresarial, ressaltando seu papel no crescimento da WWE.

