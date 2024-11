A- A+

SpaceX Trump acompanha lançamento de foguete da SpaceX ao lado de Musk Teste será o sexto da Super Heavy Starship, maior foguete do mundo, central no plano do bilionário de enviar grandes cargas a outros planetas

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, acompanhou nesta terça-feira o lançamento de um foguete da SpaceX, uma das empresas do seu aliado e recém-indicado a secretário de Eficiência Governamental, Elon Musk.

Foi o sexto voo teste da Super Heavy Starship, a maior espaçonave do mundo, e acontecerá em Boca Chica, no Texas.

Em uma postagem no X, rede social comprada por Musk em 2022, Trump anunciou sua participação no evento:

"Estou indo para o grande estado do Texas para assistir ao lançamento do maior objeto já elevado, não apenas ao espaço, mas simplesmente levantando do chão. Boa sorte para @ElonMusk e os grandes patriotas envolvidos nesse projeto incrível!"

Durante seu discurso em um comício em setembro, o republicano já havia mencionado a Starship, sistema de foguetes da próxima geração da SpaceX, pedindo a Musk que "coloque esses foguetes em funcionamento porque queremos chegar a Marte antes do final do meu mandato. Queremos fazer isso".

Laços com o governo

A Starship é crucial para o bilionário alcançar sua meta de conseguir enviar pessoas ao planeta vermelho. No caso do Super Heavy, o objetivo é que o megafoguete transporte cargas pesadas de forma totalmente reutilizável, o que, segundo Musk, é a chave para tornar a humanidade "multiplanetária". Com o apoio de Trump, o bilionário poderá dar o pontapé inicial nesse esforço.

Hoje, a SpaceX já tem bilhões em contratos com o governo americano e está construindo uma variante da Starship para servir como o primeiro módulo de pouso lunar no programa Artemis da NASA. Ainda não se sabe como o papel de Musk no novo governo poderá fazer avançar os planos da SpaceX ou como o potencial conflito de interesse será resolvido.

No voo desta terça-feira, a SpaceX terá como primeira carga uma banana. A fruta será usada como experimento para futuras missões, com cargas maiores, incluindo lançamentos de satélites da Starlink, empresa de internet de Musk.

"O teste de voo da Starship de hoje tem uma carga útil especial a bordo – uma banana! Esta medida de escala universalmente aceita é aproximadamente o tamanho de um Starlink Mini", disse a Starlink.

Preso a uma torre de lançamento, numa operação que deve durar cerca de 30 minutos, a empresa testará o alcance do propulsor Super Heavy no primeiro estágio da Starship, a 71 metros de altura, 10 minutos após a decolagem. A primeira vez que a técnica foi usada foi em outubro, cujo teste foi o primeiro com uma Starship que chegou ao Oceano Índico intacta.

